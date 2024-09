Flamengo x Vasco: brigas tiveram caveirão da PM, faca, granada e 31 detidos

DO UOL, no Rio de Janeiro

O domingo (15) no Rio de Janeiro foi marcado pela violência e barbárie de organizadas de Flamengo e Vasco antes e depois do clássico no Maracanã. O saldo da selvageria foram 31 detidos, cinco hospitalizados, apreensão de faca, granada, bastões de madeira e utilização até mesmo de um "caveirão" blindado por parte da Polícia Militar.

O que aconteceu

As pancadarias começaram ainda pela manhã no bairro do Tanque, na Zona Oeste. A briga por volta das 10h teve dois homens que foram linchados e ficaram desacordados e ensanguentados na pista do BRT. Eles foram levados com ferimentos graves para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Taquara. O 18º Batalhão foi acionado e conseguiu deter dez elementos.

Em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, a confusão resultou em disparos de arma de fogo. O 41º Batalhão fez um cerco na região e deteve seis homens que estavam munidos com uma granada, dois bastões de madeira e uma touca.

Já em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a Polícia Militar usou um "caveirão" blindado para tentar conter a briga. Foram 12 detidos, além da apreensão de uma faca, cabos de madeira e artefatos explosivos. Três homens feridos foram encaminhados ao hospital Moacyr do Carmo sob a condição de custódia.

Um deles levou um tiro e outro apresentou múltiplas fraturas na cabeça. Dileanderson Chaves Gonçalves, de 38 anos, foi baleado no braço direito e ficou sem sangramento ativo, o que o fez receber alta ainda na noite deste domingo. Já João Marcos Albernaz Aniceto, de 24 anos, apresentou fraturas frontal e de teto de óbito na face, além de suturas no couro cabeludo. Ele segue internado, mas se encontra lúcido e estável. As informações foram passadas ao UOL pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Duque de Caxias.

Até o momento, 31 torcedores foram detidos e armas brancas e explosivos foram apreendidos por equipes policiais da #PMERJ antes do jogo entre Flamengo e Vasco, que será realizado às 18h30 deste domingo (15), no estádio do Maracanã.



No Maracanã, bombas, gás de pimenta e correria

No Maracanã, a Polícia Militar teve um pouco mais de controle, mas ainda assim houve confusão. O Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe) precisou intervir em algumas situações no entorno.

Houve corre-corre e confronto na avenida Radial Oeste e nas ruas General Canabarro e Eurico Rabelo. Os policiais utilizaram bombas de gás lacrimogênio, o que gerou choro e desespero em mulheres e crianças.

Dentro do estádio, dezenas de bombas foram estouradas na arquibancada das duas torcidas. A maior quantidade após os gols no empate em 1 a 1.