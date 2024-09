Fábio Carille espera mais intensidade de dupla de reforços do Santos; entenda

O técnico Fábio Carille revelou logo após a vitória do Santos por 2 a 1 contra o América-MG que espera mais intensidade da dupla Billy Arce e Yusupha Njie, jogadores que chegaram ao clube recentemente. Ambos não foram relacionados para o jogo do último domingo por opção da comissão técnica.

Em relação ao meia-atacante equatoriano, o treinador destacou sua qualidade técnica, mas cobrou maior intensidade com e sem bola. Arce teve minutos na derrota do Santos para o Avaí por 1 a 0 e no empate por 2 a 2 com a Ponte Preta, em ambos os casos saindo do banco de reservas.

Já Njie vem de férias e estava no futebol do Catar, onde naturalmente o ritmo é menor comparado às ligas brasileiras. O atleta já treina com o grupo, mas aguarda para ser relacionado pela primeira vez.

"O Njie vinha de férias, dois anos de futebol no Catar, onde a intensidade vai lá embaixo... Billy vem treinando, é muito bom tecnicamente, mas estou cobrando essa parte de intensidade com e sem bola", disse Carille em entrevista coletiva.

Em relação a Miguelito, que se destacou na última data Fifa com a seleção da Bolívia, Carille disse que viu com surpresa o fato do jovem atuar aberto pela direita. O técnico identificou que o atleta tem dificuldade para render na faixa central do campo, e esse foi um dos motivos de sua perda de espaço no profissional.

"Miguelito passou um período com a gente aqui, um garoto com talento grande, mas teve dificuldades jogando por dentro. Vi agora ele jogando aberto pela direita, isso para mim é uma novidade, o que talvez facilite, é uma alternativa", complementou o comandante.

Santos 2 x 1 América-MG

Após um primeiro tempo de poucas emoções, o Santos construiu sua vitória na segunda etapa. O atacante Wendel Silva e o lateral direito JP Chermont foram os autores dos gols santistas, enquanto Moisés descontou para os visitantes nos instantes finais. Pouco antes do final da partida, o árbitro Arthur Gomes Rabelo analisou possível pênalti para o Coelho em lance de bola na mão de Hayner, mas não viu irregularidade na jogada.

Com o triunfo, o Santos segue na segunda colocação, com 46 pontos, um a menos que o Novorizontino. O América-MG, por sua vez, fica na sétima posição, com 38 unidades, quatro a menos em relação ao G4.

O Santos volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.