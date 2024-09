Emprestado do Barcelona, Vitor Roque é apresentado após marcar pelo Betis

Vitor Roque foi apresentado nesta segunda-feira como jogador do Real Betis, onde vai permanecer por um ano emprestado pelo Barcelona. A apresentação foi em conjunto com a do argentino Giovani Lo Celso, que chegou ao clube espanhol em definitivo.

A coletiva do brasileiro de 19 anos aconteceu após seu primeiro gol pelo Betis. Vitor Roque marcou aos 41 minutos do segundo tempo em sua segunda atuação pela equipe, na vitória da última sexta contra o Leganés, por 2 a 0, pelo Campeonato Espanhol.

"A verdade é que estou muito feliz com a vitória, também serve para ganhar confiança. Precisava de um gol assim. Estou muito feliz", afirmou o atacante.

Referindo-se à transferência para o novo clube, Vitor disse que já havia se impressionado com o estádio e os torcedores quando visitou o Betis atuando pelo Barça.

"Estou muito feliz por estar aqui. Não pensei muito, a primeira vez que vim aqui com o Barcelona fiquei encantado com os torcedores e estádio. Sabia que se tivesse de sair, seria para cá. Todos me falaram muito bem da grandeza e história do Bétis", disse.

Vitor Roque saiu do Athletico-PR para o Barcelona no começo deste ano, pela quantia expressiva de 40 milhões de euros (cerca de R$ 245 milhões na cotação atual). Após não se destacar em seis meses na Catalunha, ele saiu dos planos da temporada do Barça, encontrando a melhor solução em um empréstimo.

Além do Betis, o brasileiro foi procurado pelo Sporting, de Portugal e pela Fiorentina, da Itália, mas preferiu por permanecer na Espanha.