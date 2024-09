Déjà vu? Com Estêvão, Palmeiras tem coincidências com 'roteiro' de 2023

Uma promessa da base ganhando destaque no time titular na reta final de um Campeonato Brasileiro, após eliminações nas Copas e colocando o Palmeiras na briga pelo título? O palmeirense já viu esse filme recentemente e torce pelo mesmo final do ano passado.

Endrick 2? O Cria agora é outro

Era outubro de 2023 quando o Palmeiras se viu eliminado da Copa do Brasil, pelo São Paulo e da Libertadores, pelo Boca Juniors.

Àquela altura, era o segundo colocado no Brasileirão. E o líder? O mesmo Botafogo. Até que uma goleada de 5 a 0 (contra o São Paulo) e um Endrick iluminado começaram a mudar o rumo da temporada alviverde.

O roteiro é parecido, mas a estrela agora atende pelo nome de Estevão. Desde que virou titular, o garoto é o novo xodó da torcida alviverde e vem se destacando.

Fora das Copas em 2024, a disputa pelo Brasileirão está aberta e o Palmeiras conta com o brilho do garoto para buscar o tricampeonato consecutivo.

Um dos destaques do Brasileirão, o camisa 41 já soma 9 gols e 7 assistências em 22 jogos na competição, com apenas 17 anos de idade.

Com 16 participações diretas em gols, Estevão já superou as médias de Neymar, Endrick, Vinicius Júnior e Rodrygo em suas primeiras temporadas como profissionais.

O jovem fez sua estreia pela seleção brasileira na última Data Fifa e retornou para comandar a goleada do Palmeiras sobre o Criciúma, por 5 a 0, no Allianz Parque.

Três pontos atrás do Botafogo, o Palmeiras tem apenas o Brasileirão para se preocupar até dezembro, diferentemente de seus concorrentes de G4.

O Flamengo segue vivo na Libertadores e Copa do Brasil. O Botafogo está nas quartas de final da Libertadores e o Fortaleza na mesma fase da Sul-Americana.

Um 'season finale' entre líder e vice renderia ainda mais emoção do que no ano passado: o duelo entre Botafogo e Palmeiras ocorrerá na 36ª rodada e poderá ser ainda mais decisivo caso a disputa no topo da tabela se mantenha igual até lá.

Em 2023, a virada do Palmeiras sobre o Botafogo no Nilton Santos por 4 a 3 foi na 30ª rodada - partida que os palmeirenses consideram o jogo do título e a derrocada do então líder Botafogo.

É no 'gelado' Estevão, em Abel e nos 'Vingadores' do Palmeiras que está a esperança do torcedor em repetir o final feliz de 2023 e soltar o grito de campeão novamente, com o brilho de uma Cria da Academia.