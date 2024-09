Corinthians inscreve Memphis Depay na Sul-Americana; veja trocas na lista

O Corinthians atualizou a lista de inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana. Os reforços Memphis Depay, André Carrillo e José Martínez foram registrados na competição, enquanto Héctor Hernández ficou de fora.

A Conmebol permite que os clubes façam apenas três trocas na lista original para a disputa das quartas de final da Sul-Americana. Os atletas substituídos foram Maycon (se recupera de lesão grave no joelho), João Pedro Tchoca (emprestado para o Ceará) e Pedrinho (transferido para o Wydad Casablanca).

Memphis Depay herdou a camisa 7 de Maycon, enquanto Martínez ficou com a 47 de Tchoca e Carrillo com a 38 de Pedrinho. Do trio de contratados, apenas o atacante holandês ainda não estreou com a camisa do Corinthians.

O Alvinegro encara o Fortaleza na noite desta terça-feira (17), na Arena Castelão, pela ida das quartas da Sul-Americana. A volta está programada para o dia 24, na Neo Química Arena. O elenco finalizou a preparação para o confronto nesta segunda (16), no CT Joaquim Grava.