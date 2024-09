Corinthians contará com apoio da torcida para reverter situação no Brasileirão

O Corinthians contará com o apoio de seu torcedor para conseguir reverter a situação delicada no Campeonato Brasileiro. Isso porque, dos quatro próximos jogos pela liga nacional, três serão em casa, na Neo Química Arena.

O único duelo longe de seu torcedor será o clássico diante do São Paulo. O jogo que está marcado para acontecer no próximo dia 29 não ocorrerá no Morumbis, mas sim no Mané Garrincha, em Brasília.

O cantor Bruno Mars irá realizar seis shows no estádio do São Paulo, nos dias 4,5,8,9, 10 e 12 de outubro. Com isso, o Morumbis teria que receber toda a estrutura com antecedência.

As outras três próximas partidas do Corinthians no Brasileirão, contra Atlético-GO, Internacional e Athletico-PR, serão na Neo Química Arena. Das cinco vitórias do Timão na competição, quatro foram em casa, contra Fluminense, Vitória, Criciúma e Flamengo. O triunfo alvinegro longe de seus domínios veio contra o Bahia.

Em 12 jogos do alvinegro em casa nesta edição do Campeonato Brasileiro, foram sete empates e apenas uma derrota, além dos quatros triunfos. Assim, jogando ao lado de seu torcedor, o Corinthians possui um aproveitamento de 52,7%.

O Corinthians ocupa, atualmente, a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas 25 pontos conquistados. O Fluminense, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, tem 27.

Veja com mais detalhes as próximas quatro partidas do Corinthians no Brasileirão:

Corinthians x Atlético-GO, na Neo Química Arena, dia 21 de setembro, às 16h

São Paulo x Corinthians, no Mané Garrincha, dia 29 de setembro, às 16h

Corinthians x Internacional, na Neo Química Arena, dia 5 de outubro, às 19h

Corinthians x Athletico-PR, na Neo Química Arena (data ainda não divulgada pela CBF)