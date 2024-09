Chances de acesso do Santos disparam após vitória na Série B; veja probabilidades

O Santos conquistou mais um resultado positivo na Série B do Campeonato Brasileiro, no último domingo. A equipe, comandada por Fábio Carille, ganhou do América-MG por 2 a 1, na Vila Viva Sorte, e se manteve próxima do líder da competição, Novorizontino.

O triunfo aumentou a probabilidade de acesso do Peixe à Primeira Divisão. Segundo contas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Peixe possui 72,5% de chances de retornar à elite do futebol nacional.

De acordo com o cálculo feito pela universidade, o Santos é o segundo clube com mais chances de subir à Série A. Na primeira posição da lista, está o Novorizontino, líder da Segunda Divisão, com 86,8% de chance de acesso.

A probabilidade do Peixe garantir a sua vaga na Série A do ano que vem cresceu consideravelmente da última rodada para esta. Após a vitória sobre o Brusque, em Joinville, na rodada anterior, o Santos detinha 52,9% de chance. Agora, com o término da 26ª rodada, a equipe aumentou a possibilidade em quase 20%.

Mesmo com altas chances de acesso, o time de Fábio Carille ainda é o segundo colocado da Segunda Divisão, com 46 pontos conquistados. A equipe está um ponto abaixo do líder Novorizontino.

Restam, ainda, 12 rodadas para o final do torneio. Na próxima, o Santos encara o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. O duelo está agendado para esta quinta-feira, a partir das 21h30 da noite (de Brasília).