CBF define datas das finais do Brasileiro sub-20 entre Palmeiras e Cruzeiro

Nesta segunda-feira, a CBF definiu as datas das finais do Brasileiro sub-20 entre Palmeiras e Cruzeiro. O título será definido em jogos de ida e volta nos dias 20 e 30 de setembro.

A primeira partida terá a Raposa como mandante, na Arena Independência, em Belo-Horizonte, às 21h30 (de Brasília). Já o embate derradeiro será realizado no Allianz Parque, em São Paulo, às 18h30.

Após avançar na liderança, com 41 pontos, o Palmeiras despachou Santos e Athletico-PR no mata-mata. Campeãs em 2018 e 2022, as Crias da Academia vão em busca do tricampeonato.

Já o Cruzeiro levantou a taça em 2017 e sonha em voltar a repetir o feito. A equipe mineira terminou em sexto lugar a primeira fase, com 32 pontos, e deixou pelo caminho Grêmio e Fortaleza.

As equipes se enfrentaram na etapa qualificatória. Na ocasião, o Palmeiras levou a melhor por 3 a 1, Estádio Bruno José Daniel.