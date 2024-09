Corinthians: Batedor oficial de pênaltis, Romero tem aproveitamento inferior a 65%

Ángel Romero sofreu duras criticas após desperdiçar sua cobrança de pênalti durante a derrota do Corinthians para o Botafogo, por 2 a 1, no último sábado, pelo Brasileirão. Segundo o portal Transfermarkt, em sua carreira, o atacante cobrou oito penalidades durante o tempo regulamentar, acertando cinco e perdendo três, o que gera um aproveitamento de 62,5%.

Dos oito penais batidos por Romero, apenas um foi vestindo a camisa do Corinthians, justamente o que perdeu contra os cariocas. Dos outros sete, dois foram pela seleção paraguaia, três pelo San Lorenzo, da Argentina, e dois pelo Cruz Azul, do México.

Na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, após a cobrança desperdiçada por Romero, o árbitro Anderson Daronco ainda marcou um segundo pênalti para o Timão. Apesar do camisa 11 ainda estar em campo, quem bateu a penalidade foi o argentino Rodrigo Garro, que não perdoou e venceu o goleiro John.

Mesmo com a troca de batedores durante o jogo, o treinador Ramón Díaz afirmou em entrevista coletiva no Nilton Santos que Romero é o cobrador oficial entre os atletas do Corinthians.

"O batedor oficial é Romero, mas nessas situações você tem que ter uma concentração incrível para bater de outra maneira. Não era uma situação simples. Necessitamos de uma concentração em todos os sentidos para a equipe conseguir os pontos", falou.

Com a derrota para o Botafogo, o Timão segue com 25 pontos, aparecendo na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mesmo vivo na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, o foco da equipe é a luta contra a zona de rebaixamento na liga nacional.