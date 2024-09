Apresentado no São Paulo, Jamal Lewis não trata calendário do futebol brasileiro como problema

O lateral-esquerdo norte-irlândes Jamal Lewis afirmou nesta segunda-feira, em sua apresentação no São Paulo, que não vê o largo calendário do futebol brasileiro como problema. O atleta deu a entender que prefere jogar do que treinar e disse que irá usar o Campeonato Paulista como uma pré-temporada.

"Eu pesquisei um pouco, as pessoas me explicaram sobre os jogos locais. Tem o campeonato estadual como uma pré-temporada, e para mim vai ser ótimo. Eu não vejo problema. Têm as viagens. É um país muito grande, de dimensões continentais. Mas nós somos pagos para isso, para fazer o que mais amamos. Estou animado para as próximas partidas. Quanto mais partidas, menos treinos", revelou Jamal.

O lateral-esquerdo defendeu durante toda a sua carreira clubes do futebol inglês. De 2016 a 2020 ele jogou pelo Norwich City, da Segunda Divisão Inglesa. Logo depois foi transferido ao Newcastle, que disputa a elite do país. Na temporada passada, atuou por empréstimo no Watford, onde disputou 38 partidas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Caso o São Paulo avançe à final da Libertadores, o que renderia ao clube a classificação ao Mundial de Clubes, os comandados do técnico Luis Zubeldía disputarão mais 19 jogos até o fim da temporada. A equipe já entrou em campo 54 vezes em 2024.

Jamal Lewis assinou contrato de empréstimo com o Tricolor até junho de 2025. O Campeonato Paulista deve começar no fim de janeiro, e Jamal terá tempo para se preparar para a próxima temporada.

O norte-irlândes jogou pela primeira vez com a camisa do São Paulo na vitória sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, neste domingo, pelo Brasileirão. O jogador está à disposição de Zubeldía para o compromisso desta quarta-feira, contra o Botafogo, pela ida das quartas de final da Libertadores. A bola no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 (de Brasília).