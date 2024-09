Após vitória, São Paulo se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Botafogo pela Libertadores

Após vencer o Cruzeiro por 1 a 0, o São Paulo voltou à capital paulista nesta segunda-feira e se reapresentou no CT da Barra Funda. O Tricolor iniciou a preparação para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Botafogo, nesta quarta-feira. A bola rola no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 (de Brasília).

Nas imagens divulgadas pelo clube, jogadores que atuaram contra o Cruzeiro como André Silva, Santiago Longo, Luiz Gustavo, Jandrei e Igor Vinícius foram vistos treinando. Nestor e Liziero, que ficaram de fora do jogo deste domingo, não apareceram e, portanto, são dúvidas.

Para o confronto contra o Botafogo, o técnico Luis Zubeldía não possui desfalques por suspensão. As únicas baixas continuam sendo os volantes Pablo Maia (cirurgia na coxa esquerda) e Alisson (cirurgia no tornozelo direito), o lateral Patryck (fratura na clavícula direita) e o atacante Ferreira (lesão do tendão do quadríceps da perna esquerda).

Preservados contra o Cruzeiro, Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco, Welington, Bobadilla, Lucas, Luciano e Calleri devem voltar ao time titular. Mesmo caso de Luiz Gustavo e Wellington Rato, que entraram no segundo tempo da partida deste domingo.

O jovem William Gomes, autor do gol da vitória sobre o Cruzeiro, vive a expectativa de ganhar minutos contra o Botafogo. Além do tento no domingo, o meia também balançou as redes no triunfo diante do Vitória, por 2 a 1.

Com o treino desta segunda-feira, o elenco tricolor completou uma semana inteira sem descanso. Após folga no último fim de semana, a equipe de Zubeldía trabalhou até quinta-feira, quando foi eliminada da Copa do Brasil pelo Atlético-MG. Após a eliminação, os jogadores treinaram na sexta e no sábado para o confronto contra o Cruzeiro.

O elenco volta a folgar apenas na quinta-feira, já que tem compromisso domingo contra o Internacional, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores voltam aos trabalhos às 10h desta terça, novamente no CT da Barra Funda, antes de viagem ao Rio de Janeiro.