Após goleada sobre o Criciúma, Palmeiras tem 18,5% de chances de título do Brasileirão

Na tarde do último domingo, o Palmeiras conquistou mais uma importante vitória no Campeonato Brasileiro. O Alviverde goleou o Criciúma por 5 a 0, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do torneio. Flaco López, Felipe Anderson, Tobias (contra), Estêvão e Veiga anotaram os gols dos donos da casa.

O grande resultado em casa aumentou a probabilidade do Verdão erguer seu 13º título de Série A. De acordo com levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time palestrino possui 18,5% de chances de ser campeão brasileiro.

Os comandados de Abel Ferreira chegaram aos 50 pontos, ultrapassaram o Fortaleza e assumiram a vice-liderança da competição de pontos corridos. Ainda assim, a equipe ainda possui um ponto percentual a menos que o Leão do Pici - que, neste momento, tem 19,5% de chances de erguer a taça.

Quem lidera o ranking é o atual líder do Brasileirão, o Botafogo. O Alvinegro carioca também ganhou na rodada: venceu o Corinthians por 2 a 1 no último fim de semana e, segundo as estatísticas, tem probabilidade de 54,5% de levantar o troféu.

Flamengo e São Paulo também aparecem com chances de conquistar o Brasileiro, mas ficam mais atrás na tabela. O Rubro-Negro carioca aparece com 3,8%, enquanto o Tricolor paulista possui 2,5%.

O que pode pesar a favor do Palmeiras e contra o Botafogo na disputa pelo título da Série A é o calendário. O Verdão disputa apenas o torneio de pontos corridos, enquanto o Glorioso também se encontra vivo na Copa Libertadores e tem menos tempo de descanso entre as partidas.

Fato é que, neste momento, a disputa pelo título brasileiro segue acirrada. Em busca do tricampeonato consecutivo, o Alviverde enfrenta o Vasco neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela 27ª rodada.