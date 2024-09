Al Shorta x Al-Nassr: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions da Ásia

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, inicia sua trajetória na Champions da Ásia nesta segunda-feira, contra o Al Shorta, do Iraque, no estádio Internacional Al-Madina, em Bagdá, no Iraque. A bola rola a partir das 13h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O jogo não terá transmissão no Brasil

COMO CHEGAM AS EQUIPES?

O Al-Nassr não poderá contar com Cristiano Ronaldo para a partida. Conforme comunicado pelo clube neste domingo, o craque português está com virose e não viajou com o grupo. O atacante foi titular no empate com o Al-Ahli por 1 a 1, na última sexta-feira, pelo Campeonato Saudita.

Do outro lado, o Al Shorta estreia na temporada 2024/25. Atual campeão do Campenato Iraquiano, o time mandante não entra em campo desde julho.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al Shorta

Basil; Khudhair, Younis, Benlamri e Raed; Coumbassa, Shaway e Jassim; Ali, Al-Mawas e Shakir

Técnico: Ahmed Salah



Al-Nassr

Bento; Al-Ghanam, Simakan, Laporte e Al-Najdi; Brozovic, Al-Khaibari e Talisca; Otávio, Mané e Mohammed Maran



Técnico: Luis Castro

ARBITRAGEM

A arbitragem da partida não foi divulgada.