Zubeldía elogia William e vê 'grande prêmio' do São Paulo após eliminação

Do UOL, em Santos (SP)

O técnico Luis Zubeldía elogiou William Gomes e exaltou a vitória do São Paulo reserva por 1 a 0 sobre o Cruzeiro neste domingo (15), no Mineirão.

O que aconteceu

Zubeldía entende que a vitória foi um "grande prêmio" do São Paulo após a desclassificação para o Atlético-MG na Copa do Brasil.

O treinador crê que o Tricolor venceu e convenceu, apesar de escalar 11 reservas.

Ele também elogiou William Gomes, autor do gol decisivo. O atacante de 18 anos espera mais chances na equipe.

O São Paulo voltará a campo para enfrentar o Botafogo, quarta-feira, pela ida das quartas de final da Libertadores da América.