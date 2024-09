Vinícius Júnior é criticado por comemoração em gol do Real Madrid

Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, passa por um início complicado na temporada 2024/25. Questionado por atuações ruins, o brasileiro foi agora criticado por sua comemoração no gol deste sábado contra a Real Sociedad.

Após balançar as redes, Vinícius Júnior colocou o dedo indicador sobre a boca, pedindo silêncio à torcida rival, e ainda fez questão de apontar para o escudo do Real Madrid em sua camisa. Predrag Mijatovic. ex-jogador do time da capital espanhola nos anos 90, não gostou da atitude do atacante.

"O Vinícius está jogando pedras no seu próprio telhado. Estamos contentes com o seu gol, mas ficamos muito decepcionados com essa comemoração. Pra que ele precisa fazer isso?", disse.

O Real Madrid superou a Real Sociedad por 2 a 0 pelo Campeonato Espanhol. O atual campeão europeu é o segundo colocado de LaLiga, atrás do rival Barcelona.