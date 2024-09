Varini sofre grande pressão por má fase do Athletico-PR

Perto da reta final da temporada 2024, o Athletico-PR amarga uma situação desconfortável. Nos últimos cinco jogos, apenas uma vitória e, somada à recente desclassificação da Copa do Brasil diante do Vasco, a torcida demonstra muita insatisfação, principalmente com o técnico Martín Varini.

O treinador tem sido cobrado principalmente por suas alterações durante os jogos. No empate contra o Fortaleza neste sábado pelo Brasileirão 2024, a decisão de sacar Zapelli e Cuello trouxe reações dos torcedores.

"Recebemos informações que o torcedor não recebe, que os jornalistas não têm. Sabemos como chegam os jogadores. Tenho que ser responsável. Não tenho problema em ser vaiado. O trabalho é meu foco", avisou, citando as questões físicas.

Sob um clima instável, o Athletico-PR enfrentará mais uma decisão nesta semana. Na quinta-feira, joga em casa contra o Racing, da Argentina, no início do duelo pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.