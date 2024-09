Transmissão ao vivo de Girona x Barcelona: veja onde assistir

Barcelona e Girona se enfrentam hoje (15), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Montilivi, em Girona (ESP), pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). A programação está sujeita a alterações.

O Barcelona é o líder do campeonato, com 12 pontos. Já o Girona está na 5ª colocação, com sete pontos.

Os comandados de Hansi Flick querem manter os 100% de aproveitamento. A equipe culé vem empolgada após a goleada por 7 a 0 diante do Valladolid.

O Girona quer ampliar a sequência de duas vitórias seguidas. Na rodada anterior, a equipe bateu o Sevilla, fora de casa, por 2 a 0.

Girona x Barcelona -- Campeonato Espanhol

Data e hora: 15 de setembro, às 11h15 (de Brasília)

Local: Estádio Montilivi, em Girona (ESP)

Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma)