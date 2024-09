Torcedor do Corinthians, Gabriel Magalhães faz comemoração em homenagem à Memphis Depay pelo Arsenal

O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães marcou o gol da vitória do Arsenal por 1 a 0 neste domingo, no clássico contra o Tottenham, pelo Campeonato Inglês. Durante a comemoração com os companheiros, Gabriel levou os dedos aos ouvidos, fazendo o gesto característico de Memphis Depay, nova contratação do Corinthians.

Após o jogo, o zagueiro revelou ter feito o gesto em homenagem à nova grande contratação do Timão.

"Com certeza, ali foi um momento em que fui muito feliz. Obviamente em homenagem ao Memphis. Fico muito feliz dele poder estar no Corinthians. Imitei ele ali na comemoração. Não conheço ele, mas fico feliz em vê-lo no Corinthians", afirmou Gabriel em entrevista à ESPN.

Memphis respondeu à homenagem republicando a foto do brasileiro em suas redes sociais, celebrando o momento.

Magalhães é da base do Avaí, mas é nascido em São Paulo e nunca escondeu seu amor pelo Corinthians. Além de publicar fotos assistindo aos jogos, de fora do país, ele já foi 'flagrado' acompanhando partidas diretamente da Neo Química Arena em algumas oportunidades.

Com o gol marcado, Gabriel é agora o zagueiro brasileiro com mais gols da história da Premier League, com 15. Ele superou David Luiz, que marcou 14 defendendo Chelsea e Arsenal, e atualmente joga pelo Flamengo.

Memphis Depay chegou ao Brasil na última semana e já treina junto ao elenco do Timão. Há expectativa de que o holandês faça sua estreia pelo clube no duelo desta terça-feira contra o Fortaleza, pela Copa Sul-Americana, competição em que está inscrito.