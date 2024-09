Thiago Silva lamenta derrota do Fluminense para o Juventude: "Paramos de jogar"

O Fluminense não conseguiu segurar o resultado e levou uma virada-relâmpago do Juventude, neste domingo, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Thiago Silva lamentou o vacilo do time, que perdeu por 2 a 1, e apontou o retrospecto negativo do Flu na casa do rival.

"(O jogo) se encaminhava para um bom resultado pelo placar feito no primeiro tempo. Depois do gol, paramos de jogar. Aceitamos a pressão. Temos de ter um pouco mais de personalidade nessa hora para chamar o jogo. É difícil falar nessa hora, de cabeça quente. Sem sacrifício fica difícil. Tudo que fizemos até aqui foi com muito empenho. Hoje esse empenho deixou a desejar. Todo mundo sabe da responsabilidade", iniciou.

"Desde 2005 que o Fluminense não ganha aqui. Tem algum motivo. O que eu passei para eles foi que neste tempo o Fluminense foi campeão brasileiro duas vezes e não venceu aqui. Então como isso representava a dificuldade de jogar aqui. Não é de hoje. Tentei preparar da melhor forma possível, mas a gente não foi capaz de segurar o resultado do primeiro tempo", declarou Thiago Silva.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

Como o ídolo tricolor apontou, faz tempo que o Fluminense não ganha no Alfredo Jaconi. Em 2005, o Tricolor Carioca fez 4 a 3 no Juventude em Caxias do Sul. De lá para cá não foram muitos jogos, o duelo deste domingo foi o sexto no estádio. O Flu perdeu quatro vezes (2021, 2022 e duas vezes neste ano, sendo uma pela Copa do Brasil) e empatou outras duas (2006 e 2007).

Com a derrota deste domingo, o Fluminense continua com 27 pontos em 24 jogos e está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com dois pontos a mais em relação ao Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

O Fluminense, agora, abre as quartas de final da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o Tricolor enfrenta o Atlético-MG, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã.