Técnico do São Paulo, Zubeldía comenta atuação dos reforços e explica sistema tático contra o Cruzeiro

O São Paulo venceu o Cruzeiro neste domingo por 1 a 0, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luis Zubeldía, treinador do Tricolor, comentou o esquema com a linha de cinco na defesa escolhido para o confronto e elogiou a "virtude" dos jogadores.

"Mas do que falar sobre o sistema (linha de cinco) é colocar os jogadores. A tática é ocupar espaços e que esses espaços os jogadores se sintam livres com sua virtude. Seja com uma linha de três jogadores ou dois, devo colocar os jogadores em posições que aproveitem suas virtudes", disse o treinador do São Paulo.

Agora, com 44 pontos, o São Paulo subiu para a quinta posição do Brasileirão e ficou a um ponto do Flamengo, que tem 45 e abre o G4. Zubeldía, desse modo, ressaltou o entendimento e a inteligência tática dos jogadores no Mineirão.

"Vínhamos de um golpe duro, eliminação na Copa do Brasil. Os jogadores entenderam muito bem o que deveriam fazer taticamente e depois aplicaram suas características nas zonas onde devem estar. Foi um compromisso muito grande para ganhar de um excelente time, que joga muito bem e acrescenta ao futebol brasileiro. Estávamos com a mesma pontuação, então em todos os sentidos é um grande triunfo, nós jogamos bem do início ao fim e soubemos sofrer em algum momento. Em todo o jogo, tivemos a situação de que marcaríamos um gol", afirmou.

"Praticamente, eles não chegaram. Nós nos defendemos muito bem, assim seguimos no Brasileirão, que é muito importante para nós. Agora é virar a página e focar no Botafogo" , complementou.

Na partida, o treinador promoveu três estreias: Santi Longo e Ruan como titulares e Jamal Lewis, que entrou no segundo tempo. Zubeldía explicou o processo de adaptação dos novos reforços.

"Longo esteve habilitado para este jogo e não para o anterior, chegou há pouco tempo. Aconteceu que Bobadilla não pôde jogar este jogo e Liziero apresentou uma moléstia no adultor e Nestor no tornozelo. Vamos ver na próxima partida como estarão todos. Sobre Ruan, hoje é um jogador novo e sei o que pode dar. O nível dos nossos zagueiros é muito bom, com Allan, Sabino, Arboleda, Ferraresi. Então, teremos um pouco de calma, como falamos com ele e quando chegar o momento como hoje, ele tem que demonstrar", disse.

"Não é questão de chegar e por em campo. É difícil, muito difícil, não podemos acelerar o processo. Existe o tempo de adaptação", adicionou o treinador.

A respeito da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, Zubeldía contestou alguns lances. O treinador foi advertido com cartão amarelo por reclamação ao final do segundo tempo.

"Sampaio é um grandíssimo árbitro, assim como sua comissão. Mas hoje era uma expulsão claríssima (Lucas Romero). Não entendo como VAR não chamou, era expulsão. E depois na última jogada do primeiro tempo, a lei da vantagem, a bola era nossa. Essas duas jogadas claramente tiveram interpretações errôneas", pontuou.