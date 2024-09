São Paulo bate Cruzeiro, volta a vencer após três jogos e cola no G4 do Brasileirão

Na noite deste domingo, no Mineirão, o São Paulo entrou com time reserva e ganhou do Cruzeiro por 1 a 0 com gol de William Gomes. Na partida, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clube paulista voltou a vencer após três jogos. Antes, a equipe havia sido derrotada duas vezes (Fluminense no Brasileirão e Atlético-MG na Copa do Brasil) e vinha de empate com o Galo na Copa do Brasil.

O resultado negativo foi a primeira derrota do Cruzeiro no Mineirão pelo Brasileirão nesta temporada. Além disso, o Tricolor voltou a vencer fora de casa após mais de dois meses, já que o último triunfo havia ocorrido no dia 3 de julho, contra o Athletico-PR por 2 a 1, na Ligga Arena.

Agora, com 44 pontos, o São Paulo subiu para a quinta posição do Brasileirão e ficou a um ponto do Flamengo, que tem 45 e abre o G4. Já o Cruzeiro, com 41 unidades, deixou o G6 e caiu para a sétima posição. Isso porque o Bahia (42) ganhou do Galo e assumiu o sexto lugar.

O São Paulo retorna aos gramados nesta quarta-feira para encarar o Botafogo, pela partida de ida das quartas da Copa Libertadores. A bola rola no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 (de Brasília). O Tricolor atua no Campeonato Brasileiro novamente no próximo domingo (22), contra o Internacional, no Morumbis, às 18h30.

O Cruzeiro, por sua vez, volta a jogar nesta quinta-feira e encara o Libertad, no Paraguai, às 21h30, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Agora, pelo Brasileirão, o Cabuloso visita o Cuiabá, às 18h30 do próximo domingo.

O jogo

O São Paulo chegou a balançar as redes aos 8 minutos, porém o gol foi anulado. William Gomes, em posição irregular, recebeu um lançamento nas costas de Zé Ivaldo, zagueiro do Cabuloso, e saiu frente a frente com Cássio. O jovem do Tricolor driblou o experiente goleiro e precisou apenas tocar para a meta.

Novamente com William Gomes, o São Paulo chegou com perigo ao ataque aos 20 minutos. Dentro da grande área, Erick ajeitou para o jovem, que levou a bola para o seu pé esquerdo e finalizou cruzado. O chute desviou em Zé Ivaldo e passou perto da trave esquerda de Cássio. Cinco minutos depois, o arqueiro do Cabuloso fez sua primeira defesa após finalização de Erick.

A primeira jogada de mais perigo do Cruzeiro ocorreu aos 35 minutos. Matheus Pereira carregou a bola até a área são-paulina e, de canhota, finalizou cruzado, mas sem muita força e direção. Pouco depois, o Tricolor Paulista respondeu com Erick, que finalizou no canto direito e obrigou Cássio a fazer uma ótima defesa.

Nos acréscimos, aos 50 minutos, Lucas Romero fez falta dura em Marcos Antônio e recebeu cartão amarelo. Alguns jogadores são-paulinos e o treinador Zubeldía pressionaram a arbitragem por um possível vermelho para o atleta do Cruzeiro, porém Wilton Pereira Sampaio manteve sua decisão inicial.

Segundo tempo

O Cruzeiro começou ligado e foi ao ataque aos 2 minutos com sua referência técnica. Na meia-lua, Matheus Pereira finalizou rasteiro para Jandrei encaixar. Minutos após isso, aos 7, os jogadores do São Paulo pediram pênalti por um toque na mão de Marlon na área, porém nada foi marcado.

O São Paulo inaugurou o marcador aos 13 minutos. Em ataque rápido, Erick passou para William Gomes dentro da área, pela esquerda. O jovem de 18 anos dominou e emendou um foguete de canhota no ângulo direito de Cássio, que nada pôde fazer.

Aos 21 minutos, o Cruzeiro assustou o São Paulo com um cruzamento de trivela de William. Jandrei estava ligado e fez a defesa. Seis minutos depois, aos 27, o norte-irlandês Jamal Lewis substituiu o autor do gol William Gomes e realizou sua estreia com o Tricolor.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 0 X 1 SÃO PAULO

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 15 de setembro de 2024 (domingo)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO) e Eduardo Goncalves da Cruz (MASTER/MS)



VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA/RN)

Gols: William Gomes, aos 13? do 2ºT (São Paulo)



Cartões amarelos: Ferraresi, Michel Araujo, Luis Zubeldía e André Silva (São Paulo); Kaio Jorge, Matheus Henrique, Lucas Romero e Gabriel Verón (Cruzeiro)

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon (Kaiki); Walace (Lautaro Díaz), Romero (Peralta), Matheus Henrique (Mateus Vital) e Matheus Pereira; Vitinho (Gabriel Verón) e Kaio Jorge



Técnico: Fernando Seabra

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinícius, Sabino, Ferraresi e Ruan; Marcos Antônio, Santiago Longo (Luiz Gustavo), Erick (Wellington Rato), Michel Araújo (Rodriguinho) e William Gomes (Jamal Lewis); André Silva



Técnico: Luis Zubeldía