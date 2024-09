Santos vence América-MG sob vaias a Carille e confusão no final do jogo

O Santos venceu o América-MG neste domingo (15) por 2 a 1, em jogo pela 26ª rodada do Brasileirão, na Série B. Duelo aconteceu na Vila Belmiro. Ao fim do primeiro tempo, encerrado em 0 a 0, o técnico Carille foi vaiado pelos torcedores, e fim do embate foi marcado por confusão com VAR e Lisca expulso.

Gols da partida foram marcados por Wendel Silva e JP Chermont, para o Santos, e por Moisés, para o América-MG. Com a vitória, o Peixe se manteve na segunda posição e atingiu 46 pontos, a apenas um do líder Novorizontino. Já o Coelho está na sétima colocação, com 38 conquistados.

Como foi o jogo

A primeira etapa foi marcada por pouquíssimas oportunidades de gol. Tanto o Santos quanto o América quase não finalizaram para defesas dos goleiros adversários. O Peixe teve mais a bola, mas nenhuma das equipes conseguiu ser criativa. Fábio Carille, técnico da equipe da casa, foi vaiado pelos torcedores por mal desempenho do alvinegro praiano.

Na segunda etapa, o Santos dominou o confronto e venceu o duelo. Após um primeiro tempo frio, sem grandes chances de gols, o Peixe se recuperou e potencializou força ofensiva, para anotar e bater o América. Os visitantes ainda diminuíram ao fim do duelo e quase tiveram um pênalti, mas a arbitragem não assinalou a infração e encerrou o jogo.

Gols e destaques

Pituca quase abriu o placar de muito longe. O meia do Santos cortou para a esquerda e bateu de fora da área, que obrigou o goleiro Dalberson a trabalhar em uma das primeiras vezes no jogo.

Wendel Silva abriu o placar! Após cobrança de escanteio de Otero, o goleiro Dalberson salvou em tentativa de cabeça de Jair, e Wendel pegou a sobra só para fazer o primeiro do confronto, aos 15 minutos do segundo tempo.

JP Chermont ampliou, mas bandeira deu impedimento. O lateral conseguiu belo chute de fora da área, mas Gil estava impedido e podia ter atrapalhado o goleiro Dalberson. O gol foi levado ao VAR para avaliação do árbitro.

Gol confirmado! Aos 26 minutos da segunda etapa, o lateral JP Chermont aumentou o placar para o Santos: 2 a 0. Avaliação do árbitro foi feita para entender se, de fato, o zagueiro Gil teria atrapalhado Dalberson, Arthur Rabelo entendeu que não, e validou o tento.

Quase o América diminuiu. Gil tentou afastar e a bola explodiu no jogador do Coelho, para obrigar Brazão a fazer grande defesa.

Santos tentou o terceiro. Guilherme fez ótima inversão de jogo e encontrou Laquintana, que, sozinho, chutou com força para a defesa do goleiro Dalberson.

América diminuiu nos acréscimos! Vinícius recebeu belo lançamento e deixou Moisés de cara para o gol. O meia chutou e a bola desviou em Gil, sem chance para a defesa de Brazão: gol do Coelho aos 49 minutos.

No último lance, VAR chamou por possível pênalti ao América! O árbitro foi ao monitor para rever lance de bola na mão de Hayner. O juiz do confronto, porém, não confirmou a infração e encerrou o jogo. Jogadores e comissão do Coelho foram reclamar, e Lisca acabou sendo expulso por reclamação.

Ficha técnica

Santos 2 x 1 América-MG

Competição: 26ª rodada do Brasileirão Série B

Local: Vila Belmiro

Data e hora: 15 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo

Assistentes: Douglas Pagung e Gizeli Casaril

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Gols: Wendel, aos 15'/2ºT, JP Chermont, aos 26'/2ºT, Moisés, aos 49'/2ºT

Amarelos: Otero, Escobar, Dalberson, JP Chermont, João Schmidt, Ricardo Silva, Luan Peres.

Vermelho: Lisca (técnico).

Santos: Brazão; JP Chermont (Hayner), Gil, Jair e Escobar (Luan Peres); João Schmidt, Pituca e Giuliano (Willian); Otero (Laquintana), Guilherme e Wendel Silva (Furch). Técnico: Fábio Carille.

América-MG: Dalberson; Daniel Borges (Moisés), Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Juninho (Mateus Henrique), Alê e Elizari; Adyson (Fabinho), Rodriguinho (Vinícius Silva) e Davó (Renato Marques). Técnico: Lisca.