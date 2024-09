Ruan comemora estreia com pé direito no São Paulo: 'Muito feliz'

Do UOL, em Santos (SP)

Ruan estreou da melhor forma possível: a vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Cruzeiro neste domingo (15), no Mineirão.

O que aconteceu

Ruan Tressoldi foi um dos destaques do time reserva do São Paulo na vitória sobre o Cruzeiro.

O Tricolor quebrou um jejum de oito jogos sem vencer fora do Morumbi.

A vitória é ainda mais importante por causa da dolorosa eliminação para o Atlético-MG na Copa do Brasil.