RMP critica Tite: 'Empate parece pá de cal na luta do Flamengo pelo título'

O jornalista Renato Maurício Prado criticou o ataque e a postura do Flamengo, que foi superior ao Vasco no empate por 1 a 1, em rodada disputada neste domingo (15), no Maracanã.

Em vídeo enviado ao UOL Esporte, RMP destaca que o resultado foi "péssimo" para o Flamengo, que não soube aproveitar as chances criadas para balançar a rede. Em sua análise, Renato também alfinetou o técnico Tite, afirmando que ele é "muito ruim" e parece não se importar muito com o título do Brasileirão.

Excelente resultado para o Vasco, que foi inferior durante toda a partida, e péssimo para o Flamengo, que foi superior e não conseguiu transformar essa sua superioridade em gols. Perdeu inúmeras chances claras e quando finalmente saiu o gol do Gerson, o que faz o Tite recuo o time do Flamengo e dá ao Vasco a possibilidade de então tentar buscar o seu gol de empate. Curiosamente, o gol de empate não sai no momento em que o Vasco está pressionando o Flamengo. É o momento que o Flamengo, ao contrário, leva a bola para o ataque, começa a trocar passos lá na frente.

Os zagueiros do Flamengo estavam todos lá na frente, não sei porquê, e sai o gol de cabeça do Philippe Coutinho. Um gol até importante para a história do Vasco, para a história do Philippe Coutinho, que estava lutando, mas um desastre para o Flamengo, um desastre completo, porque, insisto, esse empate parece ser a 'pá de cal' nos sonhos do Flamengo de ainda lutar pelo título brasileiro — título que o Tite parece não se importar muito com ele, afinal de contas, poupou o Arrascaeta no início da partida, mas acabou sendo obrigado a colocá-lo depois que o Luiz Araújo se machucou.