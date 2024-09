Com Renato Gaúcho suspenso, Grêmio põe auxiliar Alexandre Mendes no comando

Do UOL, em Santos (SP)

O Grêmio não terá o técnico Renato Gaúcho à disposição para enfrentar o Red Bull Bragantino neste domingo (15), no Nabi Abi Chedid, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Renato Gaúcho foi suspenso por dois jogos após a confusão na partida contra o Bahia, em abril.

O técnico foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (SJTD) por se retirar de campo e ordenar que os reservas também fossem ao vestiário na derrota por 1 a 0 na Fonte Nova.

Na entrevista coletiva após o incidente, Renato acusou o quarto árbitro Jailson Macedo Freitas de interferir na expulsão de Diego Costa. Ele argumentou que Jailson é diretor da federação de arbitragem da Bahia e insinuou que o profissional teria favorecido o time do seu estado.

Sem Renato Gaúcho, o Grêmio terá o auxiliar Alexandre Mendes no comando. Renato ficou em Porto Alegre e manterá contato com outros integrantes da comissão técnica que estarão em uma das cabines do estádio.

O Grêmio está na 15ª colocação do Brasileirão, com 27 pontos, e precisa vencer para se afastar do Z4. Além de Renato Gaúcho, os suspensos Kannemann e Gustavo Martins também serão desfalques.