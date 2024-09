Ramón Díaz prega cautela, mas projeta estreia de Memphis pelo Corinthians; confira

O técnico Ramón Díaz foi cauteloso ao falar da possível estreia de Memphis Depay no Corinthians. O comandante deixou claro que o jogador, assim como o meia-atacante André Carrillo, requer cuidados por conta do tempo de inatividade, mas entende que pode tê-lo à disposição já no próximo final de semana, contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro.

"Vamos tratar de deixar eles bem, faz tempo que não jogam, então estamos trabalhando com eles durante toda a semana. Possivelmente em uma semana vamos ter, não digo a 100%, condições para que eles joguem. Teremos duas semanas para voltar a jogar no Brasileiro e, seguramente, quando jogarmos como mandante, esperamos que eles estejam 100% para a partida", comentou Ramón em entrevista coletiva no último sábado, após a derrota do Corinthians para o Botafogo.

Assim, é muito improvável que Memphis fique à disposição para o jogo de terça-feira, contra o Fortaleza, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O duelo será disputado na Arena Castelão.

Memphis já está registrado no BID da CBF e só não foi regularizado a tempo para ajudar o Corinthians na Copa do Brasil, torneio que a equipe é semifinalista. A última vez que Depay atuou foi no dia 10 de julho, durante a Eurocopa que foi titular pela seleção holandesa.

Já Carrillo fez sua estreia pelo Corinthians durante a derrota para o Botafogo no estádio Nilton Santos. O peruano atuou por cerca de 15 minutos, na vaga de Raniele, e pouco fez.

A dupla estava sem contrato e chegou ao Timão logo após o fechamento da última janela de transferências. Ambos chegam cercados de expectativa, tendo em vista a situação delicado da equipe no Campeonato Brasileiro.

Com a derrota para o Botafogo, o Corinthians terminou a última noite na 18ª colocação, com 25 pontos conquistados. Caso o Cuiabá vença o Internacional na segunda-feira, o alvinegro finalizará a rodada na penúltima posição, já que o Dourado teria maior número de vitórias.

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima terça-feira, contra o Fortaleza, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o Timão terá pela frente o Atlético-GO no dia 21, na Neo Química Arena.