Ramón cobra urgência no Corinthians contra o Z4 e projeta estreia de Depay

O técnico Ramón Díaz não gostou nada da "atitude" do Corinthians na derrota por 2 a 1 para o Botafogo.

O que aconteceu

Durante a coletiva de imprensa pós-jogo, Ramón Díaz pediu senso de urgência ao elenco. Ele crê que os jogadores não atuaram como uma equipe que luta contra o rebaixamento precisa.

Tomara que o time melhore, vai melhorar, mas temos que mudar rapidamente. Precisamos de outro espírito.

Ramón Diaz em coletiva

O treinador também revelou que pretende utilizar Memphis Depay contra o Atlético-GO, dia 21, na Neo Química Arena.

O reforço de peso não deve ficar à disposição diante do Fortaleza, terça-feira, pela Sul-Americana.

Temos uma semana até o Brasileirão. E quando jogarmos de mandante eles (Depay e Carrillo) devem estar 100%. Acredito que sim

Veja as respostas completas de Ramón Díaz

Análise do jogo

"Esperávamos todos ter o espírito do jogo contra o Flamengo. Era a linha a seguir. No primeiro tempo não fomos bem, não houve ritmo, pressão. O primeiro gol foi uma situação onde chegam muito fácil, sem pressão, sem recuperação. É isso que mais nos preocupa. Nessa situação precisamos ter uma certa atitude para conseguir pontos. Temos que mudar imediatamente, muito rápido. Necessitamos dos pontos. Tivemos dois pênaltis e não ganhamos, isso é raro. E houve um toque de mão que poderia ser o terceiro pênalti. Temos que melhorar muito em entender a situação que estamos no Brasileirão. Precisamos reagir, outra atitude, outra reação. Por isso mexi no segundo tempo e conseguimos recuperar com um bom jogo, pressionamos e chegamos ao gol, mas nos faltou saber jogar na situação que estamos. Tomara que o time melhore, vai melhorar, mas temos que mudar rapidamente. Precisamos de outro espírito".

Talles Magno substituído

"Não estava rendendo. Sem ritmo, agressividade, sem chegar ao gol. O tempo é curto, temos que render imediatamente. A situação não deixa ter uma atitude abaixo, sem saber pelo que estamos jogando. No segundo tempo tivemos mais chegadas e ocasiões. Não gosto de perder desse jeito. A situação não é fácil e necessitamos ter outro espírito. Tivemos isso, passamos para a semifinal da Copa do Brasil por esse espírito. Precisamos fazer isso sim ou sim".

Três zagueiros

"É a forma que vínhamos jogando com bom rendimento. Faltaram dois zagueiros e jogadores importantes. Tivemos bom resultado dessa maneira. Faltou agressividade, é só analisar os dois gols. Foi muito fácil. Temos que ter mais agressividade".

Pênaltis

"O batedor é o Romero. Nessas situações temos que ter outra concentração, bater de outra maneira. Já marcou assim, mas não podemos falhar. São situações ao limite. Tivemos a possibilidade de empatar e não empatamos. Se fizéssemos, com outro pênalti poderíamos vencer. Precisamos de concentração de todos e em todos os sentidos para conseguir os pontos".

Carrillo e Depay

"Vamos colocá-los bem. Não jogam há muito tempo. Trabalham bem e possivelmente em uma semana já teremos eles em condições de jogar, mas não ao 100%. Temos uma semana até o Brasileirão. E quando jogarmos de mandante eles devem estar 100%. Acredito que sim".

Daronco

"O árbitro tem a facilidade, a ajuda do VAR para solucionar erros. E isso eu gostaria que os árbitros utilizassem. São situações claras, às vezes os árbitros estão em posição ruim. Hoje foi um pênalti com o braço, não deram como foi dado com José Martínez. Lamento o que houve com o gandula. Peço desculpas, a tensão é grande. Nunca me ocorreu".