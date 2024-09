Porto vence o Farense e se recupera no Campeonato Português

O Porto triunfou sobre o Farense neste domingo por 2 a 1, no Estádio do Dragão, pela quinta rodada do Campeonato Português. Os gols portistas foram marcados por Galeno e Omorodion, com Tomané descontando para os visitantes.

A vitória ajudou o Porto a se recuperar no campeonato, após perder para o rival Sporting na última rodada por 2 a 0. A equipe agora ocupa a segunda colocação da Primeira Liga com 12 pontos, três atrás do líder, o próprio Sporting. O Farense é o lanterna, com cinco derrotas nos cinco jogos disputados até aqui.

O Porto volta a campo no próximo sábado, às 14h (de Brasília), para enfrentar o Vitória de Guimarães, no Estádio Dom Afonso Henriques, pela sexta rodada. O Farense recebe o Arouca no Estádio de São Luís, no domingo, às 14h.

Publicado por @fcporto Ver no Threads





O jogo - Apesar de dominar o primeiro tempo, o Porto não conseguiu abrir o placar. O primeiro gol dos portistas só veio aos três minutos da segunda etapa, com o brasileiro Galeno, de pênalti.

O Farense respondeu rapidamente, três minutos depois. Tomané recebeu na intermediária, driblou três defensores do Porto, deixou o goleiro para trás e marcou um bonito gol.

Aos 30, o centroavante Samuel Omorodion pegou um rebote do goleiro e colocou o Porto na frente do marcador novamente. Este foi o primeiro gol do atacante, recém-chegado do Atlético de Madrid, pela sua nova equipe.