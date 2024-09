Palmeiras x Criciúma: transmissão ao vivo e onde assistir ao jogo

Do UOL, em São Paulo (SP)

Palmeiras e Criciúma se enfrentam neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão.

O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Abel Ferreira não tem problemas para escalar time que engrenou no Palmeiras. Os convocados na data Fifa (Estêvão, Gómez e Ríos) já se reapresentaram ao Palmeiras e estão à disposição de Abel. O português poderá escalar o mesmo time que goleou o Cuiabá por 5 a 0 e venceu o Athletico-PR, fora de casa, por 2 a 0.

O meio-campista Zé Rafael cumprirá suspensão é desfalque. Ele se junta a Bruno Rodrigues (lesão no joelho), Piquerez (lesão no joelho) e Mayke (lesão na panturrilha), que também são desfalques.

O Criciúma não vence o Palmeiras há 27 anos. O último triunfo do Tigre aconteceu em 1997, na vitória por 1 a 0 em um jogo no Palestra Itália.

O Alviverde é o 3ª colocado da tabela com 47 pontos — apenas três atrás do líder Botafogo. Já o Criciúma é o 14º com 28 pontos, apenas três de vantagem para o Corinthians que é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Criciúma: Gustavo, Dudu (Claudinho), Maia (Rodrigo), Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Patrick de Paula, Ronald, Newton e Matheusinho; Allano e Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.

Palmeiras x Criciúma - 26ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 15 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Transmissão: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)