Palmeiras volta a enfrentar o Criciúma como mandante após dez anos

Depois da parada do Campeonato Brasileiro para disputa da data Fifa, o Palmeiras volta a campo neste domingo para enfrentar o Criciúma, em duelo válido pela 26ª rodada. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Aliás, essa será a primeira oportunidade que as equipes se enfrentarão na casa do Verdão após a reforma.

A última vez que Palmeiras e Criciúma se enfrentaram com o Verdão sendo mandante foi em 10 de setembro de 2014. Na oportunidade, com seu estádio (antigo Palestra Itália) em reforma, o Alviverde recebeu o time catarinense, no Pacaembu, e venceu por 1 a 0, com gol de Cristaldo. Nomeada de Allianz Parque, a nova casa do Verdão foi inaugurada de forma oficial apenas em novembro de 2014.

Depois disso, as equipes só vieram a se enfrentar em junho deste ano, pela sétima rodada do Brasileirão. No Heriberto Hulse, o Palmeiras venceu por 2 a 1, com gols de Gustavo Gómez e Lázaro. Matheusinho fez para a equipe carvoeira.

No retrospecto, Palmeiras e Criciúma se enfrentaram em 12 oportunidades, com oito vitórias palmeirenses, dois empates e duas vitórias do Tigre. Como mandante, o Verdão está invicto há três jogos e tem uma única derrota, resultado que aconteceu em 1997, no Estádio Palestra Itália.

As equipes estão em momentos distintos na temporada. De um lado, o Palmeiras vem de três vitórias seguidas e segue mirando a liderança. Atualmente, os comandados de Abel Ferreira têm 47 pontos e ocupam o terceiro lugar. Já o Criciúma tem 28 pontos e está na 14ª posição.