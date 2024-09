Palmeiras resolve jogo em 18 minutos, atropela Criciúma e cola no Botafogo

Show no Allianz Parque? Desta vez, foi do próprio Palmeiras. O Verdão resolveu o jogo em vinte minutos, fez 5x0 no Criciúma e não deixou o Botafogo escapar na ponta da tabela. Flaco López, Felipe Anderson, Tobias (contra), Estevão e Veiga fizeram os gols dos donos da casa neste domingo (15), pela 26ª rodada do Brasileirão.

A vitória coloca o Palmeiras na segunda posição do Brasileirão, com 50 pontos, três atrás do líder Botafogo. O próximo compromisso palmeirense é diante do Vasco no domingo (22). O jogo será disputado no Mané Garrincha, em Brasília.

Já o Criciúma estaciona na porta da zona de rebaixamento: é o 15º com 28 pontos. O Tigrão recebe o Athletico no próximo domingo (22).

Goleada relâmpago no Allianz

Início avassalador do Palmeiras e golaço logo no primeiro lance. Flaco López dominou bonito o cruzamento de Caio paulista e soltou uma pancada para abrir o placar. Foi o gol mais rápido do Brasileirão, aos 48 segundos.

Na sequência do gol, Richard Ríos chutou na trave e Estevão assustou o goleiro Gustavo, que mal teve tempo de respirar no Allianz.

Felipe Anderson ampliou o placar já aos 15 minutos. Boa jogada de Estevão, que serviu Marcos Rocha. O lateral cruzou no chão e o camisa 9 alviverde marcou.

18 minutos e já estava 3x0 no Allianz. Mais uma bela jogada de Estevão pela direita, mais um cruzamento. Desta vez, quem desviou foi o zagueiro Tobias Figueiredo, contra.

Estava faltando o dele: Estevão. Comandando a goleada do Palmeiras, a joia deixou a marca dele no quarto gol. Ele mesmo puxou o contra ataque, o Palmeiras acelerou e recebeu de Felipe Anderson para empurrar para a rede.

Caio Paulista foi expulso após falta em Allano. O lateral do Palmeiras puxou o atacante do Tigre, que sairia sozinho em chance clara de gol. O VAR chamou o árbitro para aplicar o cartão vermelho.

Raphael Veiga saiu do banco para aumentar a goleada de mão cheia. Bateu falta com perfeição no canto de Gustavo, deixou o goleiro pregado e fechou a conta.

Lances importantes

1x0. Golaço de Flaco López. Caio Paulista cruzou, o argentino dominou bonito e emendou uma bomba de esquerda para abrir o placar.

Na trave! Richard Ríos dominou e arriscou de fora da área, a bola explodiu na trave de Gustavo.

2x0. Estevão aciona Marcos Rocha, que cruza no chão para Felipe Anderson ampliar o placar para o Verdão.

3x0. Show do Palmeiras! Estevão acelerou pela direita, cruzou e contou com o desvio do zagueiro Tobias contra que resultou no terceiro gol antes dos 20 minutos.

Quase o quatro gol. Estevão acelerou de novo pela direita, invadiu a área, cortou e bateu na saída do goleiro, mas Gustavo cresceu e defendeu.

Perdeu. Patrick de Paula bateu falta bonito, Weverton bateu roupa e Matheusinho desperdiçou o rebote

4x0. Estevão fazendo chover na tarde de domingo. jogada de contra ataque fulminante que o próprio garoto começou e concluiu para o fundo da rede.

Expulso. Caio Paulista puxou Allano que sairia cara a cara com Weverton e após checar o lance no VAR, o árbitro decidiu expulsar o lateral palmeirense.

5x0. Golaço de Veiga. Bateu a falta no canto do goleiro, que nem se mexeu e fez o quinto do Palmeiras.

Gustavo! Jogada rápida do Palmeiras, Veiga acionou Rony, que saiu na cara do goleiro Gustavo. O goleiro do Criciúma defendeu com o pé.

Ficha Técnica - Palmeiras x Criciúma

Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

Motivo: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Allianz Parque, São Paulo, SP

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

VAR: Daniel Nobre Bins

Cartões amarelos: Walisson Maia, Tobias Figueiredo (CRI)

Cartões vermelhos: Caio Paulista (PAL)

Gols: Flaco López, Felipe Anderson, Figueiredo (contra), Estevão e Raphael Veiga (PAL)

Público: 40.035 torcedores

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Murilo e Caio Paulista; Moreno, Richard Rios (Fabinho), Felipe Anderson (Rapahel Veiga) e Maurício (Vanderlan); Estevão (Dudu) e Flaco Lopez (Rony).

Criciúma: Gustavo; Claudinho (Dudu), Maia, Figueiredo e Hermes; Newton, Matheusinho, Patrick de Paula (Marquinhos Gabriel) e Barreto (Fellipe Mateus); Arthur (Vizeu) e Bolasie (Allano)