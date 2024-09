Patrick de Paula reencontra Palmeiras em 'retomada' da carreira no Criciúma

Palmeiras e Criciúma se enfrentam neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão. O duelo marca o reencontro da torcida palmeirense com o meio-campista Patrick de Paula. A cria da Academia busca reconstruir sua carreira no Tigre após ficar um ano e três meses sem poder atuar.

O que aconteceu

Sem espaço no Botafogo, Patrick de Paula aceitou a ideia de jogar no Criciúma até o final da temporada para reconstruir sua carreira. O jogador de 25 anos sofreu uma grave lesão multiligamentar no joelho esquerdo em fevereiro de 2023 e só voltou a atuar em março deste ano. O bom momento de Marlon Freitas e Gregore deixaram PK sem muito espaço na equipe e ele buscou um novo clube.

Botafogo acredita na recuperação de Patrick e paga 100% do salário do atleta. O Alvinegro sugeriu ao estafe do atleta que ele fosse emprestado até o final da temporada, em um clube que não disputasse a Série B, mas que ele pudesse ter mais minutos e foi isso que encontrou no Criciúma — mesmo antes de ser apresentado no novo clube já fez sua estreia. Ele até foi titular do Tigre na vitória por 1 a 0 contra o RB Bragantino no final do mês passado.

Escolhi esse desafio porque me recupero de uma grave lesão, jogando pouco. Eu entendo esse período, é difícil, de readaptação. Você precisa aprender a andar, correr, e isso demora. Vim para cá [Criciúma] para retomar minha forma física, voltar a competir, voltar a ser grande. Patrick de Paula em sua apresentação no Criciúma.

Patrick encara os meses de Criciúma como um passo muito importante do seu futuro. O jogador levou fisioterapeuta, nutricionista, preparador físico e um analista de desempenho para morar com ele em Criciúma. A ideia é terminar o ano em alta pare começar tudo do zero no Botafogo, onde ele pouco atuou por conta das graves lesões.

Criciúma acredita que fez uma boa aquisição com o empréstimo de Patrick de Paula. Ele foi apresentado pelo executivo de futebol Juliano Camargo como um atleta que "dispensa apresentações". Patrick teve um grande destaque no Palmeiras, onde conquistou dois Campeonatos Paulistas (2020 e 2022), duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

Botafogo abriu os cofres por PK em outro momento

O Botafogo anunciou a contratação de Patrick de Paula em março de 2022 por R$ 33 milhões junto ao Palmeiras. Na época, a maior contratação da história do clube.

No entanto, as lesões do meia atrapalharam sequência. Em setembro do ano passado, o jogador foi diagnosticado com paralisia de Bell — que se instala em virtude de uma reação inflamatória envolvendo o nervo facial — e a doença exigiu a ingestão de fortes medicamentos, e fez o meia perder a reta final da temporada. Já em março deste ano, Patrick rompeu diversos ligamentos do joelho esquerdo.

O Alvinegro acreditava tanto no atleta que colocou no contrato com o jogador que se ele fosse negociado com o Crystal Palace, clube inglês que também pertence a John Textor, teria a opção de pagar 3,5 milhões de euros (R$ 18,6 milhões na cotação atual) por mais 20% dos direitos econômicos, até o meio de 2023. Mas a falta de jogos do atleta tornaram a cláusula irrelevante. O Palmeiras manteve 50% do passe do atleta e acredita que fez um ótimo negócio.