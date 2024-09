Oscar Piastri segura pressão de Charles Leclerc e vence o GP do Azerbaijão de Fórmula 1

O australiano Oscar Piastri, da McLaren, foi o grande vencedor do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 neste domingo. O piloto de 23 anos conseguiu segurar as investidas feitas pelo segundo colocado Charles Leclerc (Ferrari), que largou na corrida como o pole position. O britânico George Russell, da Mercedes, completou o pódio.

Publicado por @f1 Ver no Threads

Com esta vitória, Piastri se coloca de vez na disputa pelo título desta temporada. Líderes na classificação do campeonato, Lando Norris (McLaren) e Max Verstappen (Red Bull) terminaram a corrida fora do pódio, ficando na quarta e quinta posição, respectivamente. Assim, o australiano conseguiu diminuir a vantagem para os dois pilotos.

O novato Franco Colapinto, da Williams, terminou na oitava posição e pontuou pela primeira vez em sua carreira. Oliver Bearman, da Haas, fechou o Top 10 e pontuou na estreia pela equipe americana.

A corrida

A largada da corrida foi limpa, sem batidas entre os pilotos. O mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que começou a prova na quarta posição, conseguiu tomar o terceiro lugar do espanhol Carlos Sainz (Ferrari). Vice-líder no campeonato desta temporada, o britânico Lando Norris (McLaren) largou na 15ª colocação, mas conseguiu escalar o grid e na terceira volta já estava no 11º lugar.

O heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, largou dos boxes, mas assim como Norris, conseguiu ganhar posições nas primeiras voltas, alcançando a 15ª posição.

O novato argentino Franco Colapinto, da Williams, se manteve nas primeiras posições após a largada. Na décima volta, o piloto de 21 anos estava na oitava colocação.

O britânico George Russell, da Mercedes, largou na quinta colocação, mas perdeu sua posição para Max Verstappen (Red Bull) nos primeiros minutos de corrida. Na 14ª volta, após uma parada nos boxes, o piloto de 26 anos caiu para a 12ª posição.

A primeira desistência da corrida aconteceu na 16ª volta. O japonês Yuki Tsunoda, da RBR, teve problemas em seu carro após uma disputa com Lance Stroll (Aston Martin) ainda na volta de largada. O piloto asiático se manteve na prova por alguns minutos, mas depois teve de abandonar o GP do Azerbaijão.

Após uma disputa intensa na 20ª volta, o australiano Oscar Piastri (McLaren) usou sua asa móvel e conseguiu ultrapassar o pole position Charles Leclerc, da Ferrari. O monegasco tentou recuperar a liderança na mesma volta em que foi ultrapassado, mas não obteve sucesso.

Na 29ª volta, o britânico Lando Norris conseguiu alcançar a sexta posição, se mantendo no pelotão de frente da corrida. Entretanto, o piloto da McLaren ainda não havia parado nos boxes. Norris fez seu pit stop apenas na volta 38, mas caiu apenas para a sétima colocação.

Na volta 34, o britânico George Russell deu o troco em Max Verstappen (Red Bull). O piloto da Mercedes ultrapassou o holandês e assumiu a sexta posição na corrida.

Faltando quatro voltas para o fim, o canadense Lance Stroll abandonou a prova. Na volta 49, Lando Norris conseguiu ultrapassar Verstappen e assumiu a sexta posição.

Na penúltima volta, Sergio Pérez tentou ultrapassar Charles Leclerc, que conseguiu se defender. Carlos Sainz, que estava na quinta posição, aproveitou uma brecha e se colocou na disputa. Entretanto, Pérez e Sainz colidiram e tiveram que abandonar a prova.

Na reta final, Charles Leclerc tentou ultrapassar Oscar Piastri diversas vezes, mas o australiano se defendeu bem e assegurou a vitória no GP do Azerbaijão.

Veja como ficou a classificação do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 neste domingo:

1º - Oscar Piastri (McLaren)



2º - Charles Leclerc (Ferrari)



3º - George Russell (Mercedes)



4º - Lando Norris (McLaren)



5º - Max Verstappen (Red Bull)



6º - Fernando Alonso (Aston Martin)



7º - Alex Albon (Williams)



8º - Franco Colapinto (Williams)



9º - Lewis Hamilton (Mercedes)



10º - Oliver Bearman (Haas)



11º - Nico Hulkenberg (Haas)



12º - Pierre Gasly (Alpine)



13º - Daniel Ricciardo (RBR)



14º - Guanyu Zhou (Sauber)



15º - Esteban Ocon (Alpine)



16º - Valtteri Bottas (Sauber)



17º - Sergio Pérez (Red Bull) - ABANDONOU A CORRIDA



18º - Carlos Sainz (Ferrari) - ABANDONOU A CORRIDA



19º - Lance Stroll (Aston Martin) - ABANDONOU A CORRIDA



20º - Yuki Tsunoda (RBR) - ABANDONOU A CORRIDA