Onde vai passar Palmeiras x Criciúma? Como assistir ao vivo com imagens

Palmeiras e Criciúma se enfrentam hoje (15), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (para SP —exceto Santos, São José dos Campos e Taubaté), SC, PR, MG (exceto Juiz de Fora), GO, MT, MS, TO, AL, BA, CE, PB, PE, SE, AP, AM, AC, RO, RR, PA e DF, além do Premiere (pay-per-view). A programação está sujeita a alterações.

Com 47 pontos, o Palmeiras quer seguir na briga pela liderança. Já o Criciúma, com 28, busca se afastar da zona da degola.

O Alviverde vem de duas vitórias consecutivas. Na rodada anterior, o time de Abel Ferreira superou o Athletico por 2 a 0.

Por outro lado, os visitantes querem a recuperação. O Tigre foi superado pelo Cuiabá por 2 a 1.

Palmeiras x Criciúma -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 15 de setembro, às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

