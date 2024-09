'Palmeiras vai precisar de todo mundo nessa reta final', afirma Massini

O jornalista Paulo Massini Jr. elogiou o futebol do Palmeiras na vitória contra o Criciúma, em rodada disputada neste domingo (15).

Em vídeo enviado ao UOL Esporte, Massini projeta que o alviverde pode assumir a liderança nas próximas duas rodadas em caso de vitórias. Ainda de acordo com o jornalista, o título do Campeonato Brasileiro agora depende do próprio desempenho da equipe na reta final.

Três pontos fundamentais. O Palmeiras completa 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate. O Campeonato Brasileiro é muito difícil mesmo. Nesse momento tem Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, todos na mesma página com 26 jogos. Nesse momento, o Palmeiras tem 43 gols a favor, 19 contra e 24 de saldo. Só depende dele. Abriu um ponto para o Fortaleza e está a três do líder Botafogo.

O jogo contra o Criciúma ficou fácil, um gol com poucos segundos, 3 a 0 com menos de 20 minutos e aí ficou tranquilo, mesmo com a expulsão do Caio Paulista. Alguns jogadores entraram, Veiga que fez um gol de falta, Dudu entrou bastante aplaudido. O Palmeiras vai precisar de todo mundo nessa reta final. Agora mais dois jogos fundamentais: o Vasco lá em Brasília e o Atlético-MG em Campinas. Palmeiras precisa somar duas vitórias para entrar em outubro se não líder, muito próximo e com a diferença menor para o Botafogo. Lembrando que tem confronto direto no Allianz contra o Botafogo e o Fortaleza.