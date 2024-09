Na base, Flamengo vence Vasco duas vezes em prévias do clássico pelo Brasileirão

Flamengo e Vasco prometem fazer um clássico recheado de rivalidade neste domingo pelo Brasileirão 2024, principalmente depois da goleada flamenguista do primeiro turno por 6 a 1. E os clubes se encontraram em uma prévia pela manhã, nas categorias sub-15 e sub-17.

O Flamengo levou a melhor nos dois duelos deste domingo. Pela sétima rodada da Taça Guanabara sub-17, o Rubro-Negro derrotou o rival por 3 a 1, com gols de Joshua (dois) e Lucas Vieira.

Na categoria sub-15. o clássico também era válido pela Taça Guanabara. E o resultado foi o mesmo: 3 a 1 para o Flamengo, com gols de João Vitor, Luiz Guilherme e Rafael Tenório.

No esperado duelo dos profissionais, Flamengo e Vasco se encontram neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no estádio do Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão 2024.