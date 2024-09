Fluminense leva virada do Juventude e perde chance de se afastar do Z4

Jogando em casa, o Juventude aplicou uma virada relâmpago sobre o Fluminense neste domingo (15) e se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time carioca, por sua vez, perdeu a chance de se afastar da zona da degola e estacionou no 16º lugar, com 27 pontos.

O Juventude chega aos 32 pontos e fica na 11ª posição. São sete pontos de diferença para a zona de rebaixamento. O time gaúcho volta a campo no próximo sábado (21) para enfrentar o Vitória, em Salvador, às 16h (horário de Brasília).

O Fluminense volta a carga na Copa Libertadores, onde enfrenta o Atlético-MG, no Rio de Janeiro, na quarta-feira (18), às 19h. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso será contra o Botafogo, no sábado (21), às 18h30.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de domínio do Juventude na posse de bola, mas sem levar perigo para o time carioca. Apenas dois chutes foram na direção do gol de Fábio. No contra-ataque, o Fluminense abriu o placar aos 26 minutos, com Jhon Arias.

No segundo tempo, o Fluminense recuou e cedeu oportunidades ao Juventude. Os mandantes não desperdiçaram e empataram aos 36 minutos do segundo tempo. Três minutos depois, o Juventude virou com Marcelinho, que entrou na etapa final.

Lances importantes

0 a 1. O Juventude era melhor no jogo, mas os visitantes que abriram o placar. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Serna cruzou e Jhon Arias só jogou a bola para o fundo do gol.

Fluminense perto do segundo gol. Em chute de Bernal aos 42 minutos, a bola passa raspando a trave da equipe mandante. Quatro minutos depois, o goleiro do Juventude precisou trabalhar em um cabeceio de Ganso.

Quase o Juventude empata. Aos 11 minutos da etapa final, Gilberto finaliza no travessão de Fábio e quase empata para o jaconero. Um minuto depois, o atacante voltou a assustar a defesa carioca ao cabecear no canto, que foi defendido por Fábio.

1 a 1. Presente no campo de ataque durante todo o segundo tempo, o Juventude foi recompensado aos 36 minutos com uma cabeçada de Ronaldo, livre na área, para empatar o confronto.

2 a 1. Menos de cinco minutos depois, aos 39, foi a vez de Marcelinho, em seu primeiro toque na bola, finalizar de primeira e virar o jogo para os mandantes.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 x 1 FLUMINENSE

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 15 de setembro de 2024 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistente 1: Neuza Ines Back (SP)

Assistente 2: Evandro De Melo Lima (SP)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartões amarelos: Gilberto, Jadson, Mandaca e Nenê (Juventude); Facundo Bernal, Marcelo e Thiago Santos (Fluminense)

GOLS:

Juventude: Ronaldo e Marcelinho, aos 36 e 39 minutos do 2T

Fluminense: Jhon Arias, aos 26 minutos do 1T

Juventude: Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Danilo Boza (Luís Oyama), Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê (Mandaca); Lucas Barbosa (Marcelinho), Erick Farias (Edson Carioca) e Ronie Carrillo (Gilberto). Técnico: Jair Ventura

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Gabriel Fuentes) e Marcelo (Felipe Melo); Facundo Bernal (Nonato), Martinelli e Paulo Henrique Ganso (Lima); Jhon Arias, Kevin Serna (Keno) e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes