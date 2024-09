Internacional x Cuiabá: veja onde assistir e prováveis escalações do confronto pelo Brasileirão

O Internacional busca embalar de vez no Campeonato Brasileiro e vai tentar engatar a terceira vitória consecutiva no torneio no duelo com o pressionado Cuiabá. A partida acontece neste segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, no fechamento da 26ª rodada, com transmissão do Sportv e Premiere.

O Inter vem de duas vitórias seguidas pelo Brasileirão - venceu o Juventude por 3 a 1, fora de casa, e superou o Fortaleza por 2 a 1, no Beira-Rio, na última quarta-feira, em jogo atrasado da 19ª rodada.

Assim, o Internacional busca a terceira vitória seguida, algo que ainda não conseguiu na edição do Brasileiro, para embalar de vez no torneio e buscar se aproximar do G-6. O Colorado abriu a rodada na oitava colocação, com 35 pontos em 23 jogos.

O técnico Roger Machado tem mais opções para o duelo com o Cuiabá. Rochet, Borré e Enner Valencia retornaram após as Eliminatórias para a Copa do Mundo. Aguirre e Wanderson estão recuperados de lesões, enquanto Wesley está novamente à disposição após cumprir suspensão contra o Fortaleza.

Publicado por @scinternacional Ver no Threads

Do lado do pressionado Cuiabá, o técnico Bernardo Franco conta com o retorno de Isidro Pitta, que serviu a seleção paraguaia, além de Walter e Fernando Sobral, que cumpriram suspensão automática.

Com 22 pontos em 24 jogos, o Cuiabá está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro e busca reagir na luta contra o Z-4. O Dourado começou a rodada a cinco pontos do Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Publicado por @cuiabaec Ver no Threads

FICHA TÉCNICA:



INTERNACIONAL X CUIABÁ

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)



Data: 16/09/2024, segunda-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)



Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago, Alan Patrick, Gabriel Carvalho e Wesley; Borré.



Técnico: Roger Machado.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Fernandes, Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Jonathan Cafú, Clayson e Pitta.



Técnico: Bernardo Franco.