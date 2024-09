Inter de Milão marca no fim e arranca empate contra o Monza pelo Italiano

A Inter de Milão visitou o Monza no Stadio Brianteo neste domingo, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Italiano. Com gols de Dany Mota, para os mandantes, e Dumfries, para os visitantes, a partida terminou empatada em 1 a 1.

O resultado levou o time de Milão aos oito pontos, aparecendo na segunda colocação da tabela. O time de Monza, por sua vez, aparece em 15º lugar, com três pontos.

Agora, o Monza volta a campo apenas no próximo domingo, às 10h (de Brasília), quando enfrentará o Bologna pelo Campeonato Italiano. Já a Inter de Milão duelará com o Manchester City na quarta-feira, às 16h, pela Liga dos Campeões.

Em um jogo que não estava com grandes emoções até então, o Monza abriu o placar aos 35 minutos do segundo tempo. Armando Izzo recebeu pela direita, cruzou para área e viu Dany Mota subir mais do que todo mundo e mandar para as redes.

O empate da Inter de Milão veio pouco depois, aos 42. O brasileiro Carlos Augusto recebeu pela esquerda, girou sobre o marcador e cruzou rasteiro para a área. A bola passou por todo mundo até chegar em Dumfries, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Veja outros resultados do Campeonato Italiano deste domingo

Genoa 1 x 1 Roma



Atalanta 3 x 2Fiorentina



Torino 0 x 0 Lecce



Cagliari 0 x 4 Napoli