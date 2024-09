Herói do Vasco, Philippe Coutinho destaca trabalho para voltar a jogar e valoriza empate no clássico

A estrela de Philippe Coutinho brilhou na hora certa neste retorno ao Vasco. O craque saiu do banco de reservas e fez o gol de empate no clássico com o Flamengo: 1 a 1, neste domingo, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante destacou a batalha para voltar a jogar.

"Eu estava bastante ansioso. Acabei machucando. O pessoal do Vasco sabe como eu queria voltar antes. Tentei voltar antes, no jogo contra o Athletico-PR, não consegui. Fiz de tudo, trabalhei para caramba. Graças a Deus hoje fiz um gol. Então é só agradecimento a toda a minha família. O pessoal do departamento médico me aguentou esse tempo. É seguir forte. Foi um empate importante para a gente seguir rumo aos clubes lá em cima, que estão brigando lá", afirmou Coutinho, que fez o primeiro gol no retorno ao Vasco.

O técnico Rafael Paiva chamou Coutinho para entrar. Ele estava se preparando quando o Flamengo abriu o placar, com Gerson. Contudo, aos 41 minutos da etapa final, o craque deixou tudo igual.

"Sensação ruim. A gente vinha defendendo, fazendo um bom jogo e acabamos tomando um gol na hora que eu ia entrar, mas, enfim, conseguimos o empate. Estou muito feliz. Vamos seguir que no fim de semana que vem tem um jogo super importante e a gente tem de continuar brigando para manter essa sequência positiva", disse Coutinho.

Philippe Coutinho não jogava desde o dia 3 de agosto. Ele sofreu uma lesão e teve outro contratempo no período de recuperação.

"Foi complicado. Eu ouvi bastante besteira sobre mim, mas tudo bem. Eu sei o quanto eu luto ali dentro, o quanto eu lutei para voltar antes. O pessoal do departamento médico já estava de cabeça cheia, porque toda hora eu pedia para voltar e infelizmente não dava. Tive Covid ainda. Foi um mês complicado, mas já passou. Agora é pensamento positivo", finalizou.

O Vasco, agora, volta a campo contra o Palmeiras, domingo, às 16h (horário de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília. O duelo é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.