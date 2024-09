Grêmio abre vantagem duas vezes, mas RB Bragantino busca o empate pelo Brasileirão

RB Bragantino e Grêmio se enfrentaram no Nabi Abi Chedid, neste domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e ficaram no empate em 2 a 2. Enquanto Eduardo Sasha e Vinicinho marcaram para os mandantes, Monsalve e Jemerson fizeram para os visitantes.

Com o resultado, o Massa Bruta chegou aos 31 pontos, aparecendo momentaneamente em 12º lugar da tabela. O Tricolor gaúcho, por sua vez, é o 14º, com 28 pontos.

Agora, o RB Bragantino volta a campo apenas no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando visitará o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio também terá compromisso apenas no outro domingo, às 18h30, contra o Flamengo, também pela liga nacional.

O jogo

O RB Bragantino começou pressionando, foi ao ataque e, logo aos dois minutos do primeiro tempo, os jogadores ficaram reclamando de um possível toque na mão de Rodrigo Caio. O árbitro até esperou uma possível recomendação de revisão do VAR, o que não aconteceu.

O Grêmio conseguiu equilibrar o jogo, mas a primeira boa chance do jogo foi dos mandantes. Jhon Jhon recebeu livre na entrada da área, mas não bateu com muita precisão. A resposta dos visitantes veio no minuto seguinte, com um chute de João Pedro, que passou perto da trave.

O zero saiu do placar aos 27 minutos. Monsalve passou pelo meio, recebeu bom passe de Braithwaite e saiu na cara do gol. O colombiano mostrou frieza, deu um toque de cavadinha na saída do goleiro Cleiton e abriu o marcador para o Grêmio.

Aos 39 minutos, Jhon Jhon foi derrubado na área por Rodrigo Caio. Desta vez, o árbitro foi recomendado para revisar o lance no VAR e marcou a penalidade. Eduardo Sasha foi para a cobrança e não perdoou, batendo no meio do gol.

O Grêmio voltou à frente do placar no segundo tempo, aos sete minutos. Cristaldo recebeu pela esquerda da área e cruzou na medida para Jemerson, que apareceu sozinho e cabeceou para o gol.

O RB Bragantino empatou o jogo novamente aos 17 minutos, quando Vinicinho contou com o vacilo de Reinaldo e ficou com a bola na linha de fundo. Na sequência, ele driblou o lateral do Grêmio, levou para área e bateu com curva no canto de Marchesín, que nada conseguiu fazer.

O terceiro do Grêmio quase saiu aos 28 minutos. Villasanti arriscou de fora da área, a bola desviou em Diego Costa e Cleiton conseguiu fazer grande defesa para salvar o Massa Bruta.

FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO 2 X 2 GRÊMIO

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 15 de setembro de 2024 (Domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu De Araujo-RJ

Assistentes: Bruno Boschilia-PR e Thiago Henrique Neto Correa Farinha-RJ

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga-RJ

Cartões amarelos: Jadsom, Eduardo Sasha, Andrés Hurtado, Guilherme Lopes e Thiago Borbas (RB Bragantino); Jemerson (Grêmio)

Gols: Eduardo Sasha, aos 43 do 1ºT, e Vinicinho, aos 17 do 2ºT (RB Bragantino); Monsalve, aos 27 do 1°T, e Jemerson, aos 7 do 2ºT (Grêmio)

RB Bragantino: Cleiton; Jadsom (José Hurtado), Douglas Mendes, Lucas Cunha e Guilherme Lopes (Gustavo Neves); Raul, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Mosquera (Thiago Borbas), Vitinho e Eduardo Sasha (Pedro Henrique)

Técnico: Pedro Caixinha

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Caio (Pedro Geromel), Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Cristaldo (Ronald); Monsalve (Pepê), Soteldo e Braithwaite (Diego Costa).

Técnico: Renato Gaúcho