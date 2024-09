Girona x Barcelona: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Espanhol

O Girona recebe o Barcelona neste domingo (15), às 11h15 (de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Partida será no estádio Montilivi.

Jogo será transmitido pelo streaming Disney+. O Placar UOL acompanha aos lances do confronto em tempo real.

Em caso de vitória, o Girona chegará aos dez pontos. A equipe venceu dois embates, empatou um e foi derrotado no outro, ao longo de quatro duelos disputados. Hoje na quinta posição, os Gironistes podem alcançar a segunda colocação, a depender de grande combinação de resultados.

Já o Barcelona é líder e não pode ser ultrapassado nesta rodada, mesmo se for derrotado. Embalada, a equipe soma 12 pontos e assume de forma absoluta a liderança do torneio, seguida por Real Madrid, Atlético de Madrid e Villarreal, todos com oito conquistados. Além disso, o Barça é o único com 100% de aproveitamento (quatro vitórias nos quatro duelos disputados).

Girona x Barcelona -- 4ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e hora: 15 de setembro de 2024, às 11h15 (de Brasília)

Local: Estádio Montilivi, Girona

Onde assistir: Disney+