Gerson lamenta empate do Flamengo e vê erro da arbitragem em gol do Vasco

O Flamengo foi superior na maior parte do clássico com o Vasco, mas vacilou no fim e levou o empate. O 1 a 1, neste domingo, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi um duro golpe para o Rubro-Negro. Autor do gol flamenguista, o meia Gerson lamentou o resultado.

"Uma excelente partida. Dominamos o jogo praticamente todo. Infelizmente, ali no final, uma bola que no meu modo de ver foi falta, mas o juiz não deu, acabamos tomando o gol. O Vasco teve só essa chance e fez o gol. Dominamos o jogo todo, fizemos um grande jogo. A gente fica triste por ter feito uma grande partida e ter tomado o gol no final", declarou Gerson.

Embora superior, o Flamengo demorou a abrir o placar. Aos 26 da etapa final, Gerson colocou o Rubro-Negro na frente. Entretanto, aos 41, Philippe Coutinho deixou tudo igual, após contra-ataque.

A reclamação de Gerson é em relação a um lance envolvendo Léo Pereira. Ele fez jogada pela esquerda, invadiu a área e pediu pênalti. Contudo, o árbitro Raphael Claus (Fifa-SP) mandou o jogo seguir. O Vasco, então, conseguiu descer em velocidade e chegou ao empate.

Com o resultado deste domingo, o Flamengo ficou mais distante da briga pelo título brasileiro. O Rubro-Negro tem 45 pontos em 25 jogos e está na quarta colocação, a oito pontos do líder Botafogo, que tem um jogo a mais.

O Flamengo, agora, abre as quartas de final da Copa Libertadores contra o Peñarol, do Uruguai. O primeiro duelo é nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã.