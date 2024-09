Fluminense toma virada do Juventude e perde chance de se distanciar do Z4 do Brasileirão

O Fluminense pagou caro por dois vacilos seguidos, levou uma virada-relâmpago e perdeu a oportunidade de se distanciar do Z4. O Juventude pressionou o Tricolor carioca na reta final e venceu por 2 a 1, neste domingo, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Juventude partiu para cima do Fluminense na reta final. Assim, empatou aos 35 minutos, com Ronaldo, e virou dois minutos depois, com Marcelinho. Desta forma, conquistou um resultado importante para se afastar do Z4.

O Fluminense fez uma atuação segura no primeiro tempo e abriu o placar com Arias. Contudo, caiu de produção na etapa final, ficou recuado e ainda vacilou duas vezes. O Juventude não perdoou e castigou o clube carioca novamente (eliminou o Tricolor Carioca na Copa do Brasil).

Com o resultado, o Fluminense continua com 27 pontos em 24 jogos e está na 16ª colocação, com dois pontos a mais do que o Vitória, que abre o Z-4. Já o Juventude pulou para 32 pontos e está na 11ª colocação.

O Fluminense, agora, abre as quartas de final da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o Fluzão enfrenta o Atlético-MG, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã. Já o próximo compromisso pelo Brasileirão é contra o Botafogo, sábado, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Já o Juventude visita o Vitória, sábado, às 16h (de Brasília), no Barradão.

O duelo

O jogo começou sem emoção, com as duas equipes encontrando dificuldade para criar. A primeira chegada de mais perigo foi do Fluminense. Aos 15 minutos, após descida em velocidade, Kauã Elias avançou pela direita e achou Arias na entrada da área. Contudo, ele não pegou bem e errou o alvo. Da segunda vez, ele não vacilou. Kevin Serna, aos 26, deu um bolão para o compatriota colombiano na área. Arias completou e fez 1 a 0 no Alfredo Jaconi.

Com a vantagem no placar, o Fluminense ficou ainda mais confortável em campo. O Juventude, por sua vez, praticamente não ameaçou o clube carioca - só finalizou (e sem perigo) aos 39 minutos. O Tricolor quase ampliou. Bernal, aos 41, ficou com rebote na entrada da área e emendou. A bola saiu à esquerda de Gabriel.

Aos 45, Arias cruzou da direita e Ganso cabeceou. Gabriel fez grande defesa. Contudo, a arbitragem apontou irregularidade no lance. O Fluminense foi para o intervalo em vantagem.

O Fluminense teve chance de ampliar aos 10 minutos da etapa final. Em contra-ataque, Ganso achou Kauã Elias. Ele bateu com força, mas mandou para fora, com perigo. O Juventude respondeu no mesmo minuto. Gilberto, alteração de Jair Ventura, acertou o travessão de Fábio. O goleiro tricolor desviou a bola. Dois minutos depois, Fábio novamente providencial. Gilberto desviou cruzamento e obrigou Fábio a salvar o Flu mais uma vez.

Aos 14, Mano Menezes colocou Felipe Melo no lugar de Marcelo. Thiago Santos foi deslocado para a lateral esquerda. Quatro minutos depois, Nonato e Lima entraram. Saíram Bernal e Ganso.

Mano, aos 33 minutos, promoveu a estreia do lateral-esquerdo colombiano Gabriel Fuentes. Keno também entrou. Thiago Santos e Serna deixaram o gramado. O Juventude empatou aos 35 minutos. Alan Ruschel cobrou falta pela esquerda e Ronaldo, livre na área, cabeceou sem chances para Fábio: 1 a 1.

Os donos da casa viraram dois minutos depois. Marcelinho, que tinha acabado de entrar, pegou a sobra e chutou no canto: 2 a 1. Aos 42, Lima levou perigo. O Juventude segurou o resultado e ficou com a vitória no Alfredo Jaconi.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2X1 FLUMINENSE

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)



Data: 15/09/2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Público: 6.232 presentes



Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)



Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)



VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa-ES)



Cartão amarelo: Jadson, Nenê, Gilberto e Mandaca (Juventude) e Facundo Bernal, Marcelo, Thiago Santos e Fábio (Fluminense)



Cartão vermelho:



Gols:



Juventude: Ronaldo, aos 35? do 2ºT, e Marcelino, aos 37? do 2ºT



Fluminense: Arias, aos 26? do 1ºT

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza (Luís Oyama), Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê (Mandaca); Lucas Barbosa (Marcelinho), Erick Farias (Edson Carioca) e Ronie Carrillo (Gilberto). Técnico: Jair Ventura.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Gabriel Fuentes) e Marcelo (Felipe Melo); Facundo Bernal (Nonato), Martinelli, Ganso (Lima) e Arias; Kevin Serna (Keno) e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.