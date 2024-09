Fefo Barrichello vence pela primeira vez na Euroformula Open

Fefo Barrichello conseguiu um grande resultado na Euroformula Open. No ano de estreia na categoria, o filho de Rubens Barrichello venceu sua primeira corrida no Red Bull Ring.

Partindo da posição de honra na corrida 2 do cronograma na casa do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, Fefo foi soberano em uma desafiadora pista molhada nos 4.318m do traçado austríaco.

De ponta a ponta e debaixo de chuva, Fefo manteve distância confortável para seus principais concorrentes e foi o primeiro piloto a ver a bandeira quadriculada.

A vitória também impulsionou Fefo para a quinta posição da tabela de classificação da categoria, com 189 pontos somados.