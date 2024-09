Coutinho marca, Vasco arranca empate do Flamengo e completa sexto jogo seguido sem derrota no Brasileiro

A estrela de Philippe Coutinho brilhou no clássico entre Flamengo e Vasco, neste domingo, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O craque saiu do banco de reservas e fez o gol de empate: 1 a 1.

O Flamengo dominou o clássico na maior parte do tempo e abriu o placar com Gerson, no segundo tempo. Contudo, em uma rara escapada do Vasco, viu Philippe Coutinho brilhar e evitar a festa rubro-negra.

Com o empate, o Flamengo fica mais distante da briga pelo título brasileiro. Agora, o Rubro-Negro tem 45 pontos em 25 jogos e está na quarta colocação. A distância para o líder Botafogo, que tem um jogo a mais, é de oito pontos. Já o Vasco tem 35 pontos em 25 pontos e está na oitava colocação.

O Flamengo, agora, abre as quartas de final da Copa Libertadores contra o Peñarol, do Uruguai. O primeiro duelo é nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã. Já o próximo compromisso pelo Brasileirão é contra o Grêmio, domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. O Vasco, por sua vez, volta a campo no domingo, quando vai enfrentar o Palmeiras, às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha.

O duelo

O técnico Tite promoveu duas estreias no Flamengo. Alex Sandro foi titular na lateral esquerda, no lugar do suspenso Ayrton Lucas. O atacante equatoriano Gonzalo Plata também iniciou a trajetória pelo Rubro-Negro entre os 11 na vaga de Arrascaeta, que começou no banco.

A dobradinha de estreantes do Flamengo deu o cartão de visitas aos seis minutos. Alex Sandro cruzou pela esquerda e Gonzalo Plata fechou na área. Contudo, não desviou como gostaria. A bola foi para fora. Aos 12, o equatoriano recebeu na área e conseguiu finalizar, mas mandou para fora, com perigo.

Tite precisou fazer a primeira mudança aos 17 minutos. Luiz Araújo sentiu o joelho direito e deu lugar a Arrascaeta. Um minuto depois, Hugo Moura arriscou de longe. Rossi defendeu com segurança. Aos 21, o Fla quase abriu o placar. Varela cruzou pela direita e encontrou Pulgar. Contudo, Léo Jardim brilhou e salvou a cabeçada do chileno.

Aos 31, Arrascaeta roubou a bola de Sforza e invadiu a área. Contudo, ele não finalizou, driblou Léo Jardim e rolou para Léo Ortiz, mas a bola escapou do rubro-negro. O Vasco se salvou. O Gigante da Colina assustou aos 35 minutos. David foi lançado e acertou o travessão. Entretanto, ele estava em impedimento, marcado na sequência.

Embora superior no primeiro tempo, o Flamengo não traduziu no placar. Assim, o primeiro tempo do clássico terminou sem gols no Maracanã.

O segundo tempo começou com a mesma batida, com o Flamengo buscando mais o ataque. Contudo, sem traduzir o volume em gols. Aos 16, Gonzalo Plata ajeitou para Bruno Henrique. Ele chutou e acertou a trave. Foi o último lance do atacante. Aos 17, Tite colocou Wesley e Carlinhos. Saíram Varela e Bruno Henrique. Já Rafael Paiva pôs Rayan no lugar de Jean David.

Carlinhos, aos 19, recebeu com liberdade, mas se atrapalhou sozinho e não finalizou como gostaria. Ele chutou o gramado. Aos 23, Alex Sandro cruzou da esquerda. Léo Ortiz ganhou pelo alto, mas acertou o travessão.

O Flamengo finalmente abriu o placar. Aos 26 minutos, Wesley achou Arrascaeta, que ajeitou para Gerson, com categoria, chutar no canto: 1 a 0 no Maracanã. Dois minutos depois, Rafael Paiva colocou Philippe Coutinho e Emerson Rodríguez. Saíram Payet e David. Coutinho não jogava desde 3 de agosto, no empate por 2 a 2 com o Bragantino.

Aos 37, Tite colocou Evertton Araújo e Gabigol. Saíram Pulgar e Arrascaeta. Rafael Paiva pôs Mateus Carvalho e Puma Rodríguez. Hugo Moura e Paulo Henrique deixaram o gramado. O Vasco empatou aos 41 minutos. Após contra-ataque, Puma cruzou e Coutinho apareceu para fazer 1 a 1. Foi o primeiro gol dele no retorno ao Gigante da Colina. O clássico terminou 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1X1 VASCO

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 15/09/2024, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e (SP)



VAR: Rafael Traci (SC)



Cartão amarelo: Lucas Piton (Vasco)



Cartão vermelho:



Gols:



Flamengo: Gerson, aos 26? do 2ºT



Vasco: Philippe Coutinho, aos 41? do 2ºT

FLAMENGO: Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar (Evertton Araújo), Léo Ortiz e Gerson; Luiz Araújo (Arrascaeta e depois Gabigol), Gonzalo Plata e Bruno Henrique (Carlinhos). Técnico: Tite.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza, Hugo Moura (Mateus Carvalho) e Payet (Philippe Coutinho); David (Emerson Rodríguez), Jean David (Rayan) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.