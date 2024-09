Contestado por torcedores, Carille pede atmosfera positiva na Vila: 'Vem com a gente'

O técnico Fábio Carille, que vem sendo questionado por torcedores do Santos, quer que a Vila Viva Sorte seja um "caldeirão" para os adversários. O treinador reconheceu que a atmosfera foi mais positiva na vitória por 2 a 1 contra o América-MG, e quer que isso se mantenha até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.

"A Vila tem que ser esse caldeirão a nosso favor. Tem muita gente que não gosta de mim, desse jogador ou daquele, do presidente Marcelo, mas agora não é hora disso não. Sei que teve um movimento aí, hoje teve um apoio melhor desde o início, na nossa chegada ao estádio. Sei que o Santos vem sofrendo muito nos últimos anos, tem que ter essa indignação, mas vem com a gente. Nossa torcida comparece também fora de casa, vem, incentiva, grita. O Pituca erra um passe e questionam por que eu não coloco o Sandry e vice-versa. Futebol é um jogo de acertos e erros. Errou? Se eu estou torcendo para ele, eu dou força. No final do ano, se eu vou ficar ou não, são outros quinhentos. Agora é hora de se fechar. Sei o quanto é ruim jogar aqui quando a atmosfera está a favor do Santos. Sei que depende da gente também, mas agora não é hora. É comprar nossa briga, é reta final. Faltam 12 jogos e precisamos de seis vitórias para a gente garantir o acesso", pediu Carille em entrevista coletiva.

Em relação ao jogo, o treinador destacou o espírito dos jogadores e disse que o América-MG entregou exatamente o que a comissão técnica esperava. Esse foi o primeiro triunfo do Peixe em seus domínios no returno da Série B.

"Foi o que falei para eles agora, para deixar a organização defensiva e ofensiva com nós da comissão, enquanto eles oferecem essa entrega. Faltam 12 jogos para alcançarmos nosso objetivo (acesso para a Série A). Pedimos para eles essa entrega, disposição e atenção às nossas orientações", afirmou Carille.

"Sobre o jogo, tudo que planejamos aconteceu. O América-MG jogando no nosso erro, experiente por dentro, pontas rápidos. A gente tinha que rodar a bola para a chegar pelos lados, chegamos muito no primeiro tempo com cruzamentos, escanteios. Foi um jogo difícil", complementou.

Após um primeiro tempo de poucas emoções, o Santos construiu sua vitória na segunda etapa. O atacante Wendel Silva e o lateral direito JP Chermont foram os autores dos gols santistas, enquanto Moisés descontou para os visitantes nos instantes finais. Pouco antes do final da partida, o árbitro Arthur Gomes Rabelo analisou possível pênalti para o Coelho em lance de bola na mão de Hayner, mas não viu irregularidade na jogada.

Com o triunfo, o Santos segue na segunda colocação, com 46 pontos, um a menos que o Novorizontino. O América-MG, por sua vez, fica na sétima posição, com 38 unidades, quatro a menos em relação ao G4.

O Santos volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.