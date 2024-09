Lavieri: 'Se agressão for provada, Palmeiras precisa demitir Caio Paulista'

Caio Paulista, lateral-esquerdo do Palmeiras, foi acusado por Clara Monteiro, sua ex-companheira, de violência doméstica. O caso foi discutido pelos colunistas do UOL no Fim de Papo: Prorrogação, programa transmitido no YouTube do UOL Esporte.

O jornalista Danilo Lavieri afirmou que o Palmeiras não pode permitir a permanência do jogador na equipe se a agressão for confirmada. Luiza Oliveira explicou que o Palmeiras se posicionou quando soube do caso, se reuniu com os jogadores e soltou uma nota.

É um caso gravíssimo, especialmente se ele for comprovado. O Palmeiras não pode passar a mão na cabeça. Comprovada a agressão, não tem papo, é tchau, vai embora, não pode ficar mais nenhum dia, rescinde e se vira. É um caso complicado porque a moça não registrou um B.O. por agressão, o Caio nega, e no momento não há nenhuma comprovação da justiça. Recentemente o Palmeiras passou por um caso parecido com o Dudu, que na época foi para o Catar. Era outra gestão, o caso foi investigado, e a conclusão foi que o Dudu não agrediu a mulher nessa ocasião. Lembrando que há um tempo, o Dudu já tinha sido condenado. Neste caso, temos que esperar a investigação. Comprovada a agressão, olho da rua para o Caio Paulista. Danilo Lavieri, no Fim de Papo

Em nota, o Palmeiras diz que o jogador foi convocado pela diretoria para uma reunião na noite de sábado. "Ele foi questionado e negou ter cometido qualquer agressão. O Palmeiras reitera que é de conhecimento público que o clube não tolera qualquer forma de violência e que tem no respeito pela mulher um de seus valores fundamentais. Todos os colaboradores devem seguir as normas de conduta estabelecidas internamente. O Palmeiras seguirá acompanhando o caso com a devida atenção", diz o comunicado.

Entenda o caso

Clara Monteiro, 21, tatuadora e ex-mulher de Caio Paulista, do Palmeiras, afirma ter sofrido agressões durante o relacionamento. Ao UOL, o advogado de Clara diz que move uma ação judicial contra o jogador por violência.

A acusação foi feita por meio de publicações nas redes sociais. Clara Monteiro não citou o nome de Caio Paulista, mas seu advogado confirmou o registro.

O atleta negou ter agredido a ex-companheira e disse que há um processo por pensão alimentícia que corre em segredo de Justiça.