Com show de Vic Albuquerque, Corinthians bate o São Paulo na ida da final do Brasileirão feminino

O Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 1 neste domingo, no estádio do Morumbis, no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro feminino. Os gols do Timão foram marcados por Millene e Vic Albuquerque (duas vezes), enquanto Ariel Godoi descontou para o Tricolor Paulista.

Com o resultado, o Corinthians pode empatar ou até perder por um gol de diferença no jogo de volta que ainda ficará com o troféu do Brasileirão feminino. Em caso de vitória do São Paulo por dois tentos, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

O segundo confronto da final do Campeonato Brasileiro feminino é no próximo domingo (22), às 10h (de Brasília). A partida terá mando do Corinthians e, por isso, o duelo será realizado na Neo Química Arena.

O jogo

O Corinthians abriu o placar aos 22 minutos de jogo. Após duas finalizações travadas pela defesa do São Paulo, a bola sobrou para Vic Albuquerque. A atacante do Timão cruzou para Millene, que completou para o gol e colocou o clube do Parque São Jorge em vantagem.

Entretanto, após o gol corintiano, o São Paulo teve mais chances. As jogadoras do Tricolor Paulista finalizaram oito vezes contra a meta alvinegra, mas não foram efetivas.

Aos quatro minutos do segundo tempo, o Corinthians ampliou. Millene recebeu dentro da área e driblou a goleira Carlinha. A atacante passou para Vic Albuquerque, que fez o segundo do Timão no jogo. Na reta final da segunda etapa, aos 43, Vic Albuquerque bateu de fora de área e marcou o terceiro. Nos acréscimos, Ariel Godoi descontou para o São Paulo.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 1 X 3 CORINTHIANS

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo-SP



Data: 15 de setembro de 2024 (domingo)



Horário: às 10h (de Brasília)



Público: 28.420 pessoas



Renda: R$ 402.497,50



Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)



Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Anne Kesy Gomes De Sa (AM)



VAR: Daiane Caroline Muniz Dos Santos (SP)



Cartões amarelos: Vic Albuquerque (Corinthians); Letícia Alves, Kaká, Isa Guimarães e Ariel Godoi (São Paulo)



Cartões vermelhos:



Gols: Millene aos 22'/1T, Vic Albuquerque aos 4'/2T e aos 43'/2T (Corinthians); Ariel Godoi aos 50'/2T (São Paulo)

SÃO PAULO: Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha (Duda Serrana) e Maressa; Aline Milene (Vivian), Camilinha (Rafa Mineira) e Laryh (Ariel Godoi); Mariana (Isa Guimarães).



Técnico: Thiago Viana

CORINTHIANS: Nicole; Paulinha, Dani Arias, Mariza e Isabela (Yasmim); Yaya, Vic Albuquerque e Duda Sampaio (Juliana Ferreira); Gabi Portilho (Carol Nogueira), Jaqueline (Gabi Zanotti) e Milene (Eudimilla).



Técnico: Lucas Piccinato