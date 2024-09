Com show de Estêvão, Palmeiras goleia Criciúma e assume a vice-liderança do Brasileiro

O Palmeiras chegou a sua terceira vitória seguida no Brasileirão ao golear o Criciúma, por 5 a 0, na tarde deste domingo, em duelo válido pela 26ª rodada do torneio. Flaco López, Felipe Anderson, Tobias Figueiredo (contra), Estêvão e Raphael Veiga fizeram para o Verdão, no Allianz Parque.

Com esse resultado, o Verdão assume a vice-liderança do Brasileirão, com 50 pontos, três atrás do líder Botafogo. O Criciúma cai para 15°, com 28 pontos.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Vasco. O duelo válido pela 27ª rodada do Brasileiro acontece no Mané Garrincha, às 16 horas (de Brasília). O Criciúma, por outro lado, duela com o Athletico-PR, no Heriberto Hulse.

O jogo

O Palmeiras foi fatal logo na primeira oportunidade e abriu o placar do jogo antes do primeiro minuto. Caio Paulista avançou pela esquerda e cruzou na área. Flaco López dominou de primeira, vencendo a marcação e finalizou de forma certeira para balançara rede de Gustavo. Aos quatro minutos, Richard Ríos quase fez o segundo. O colombiano recebeu pela direita e bateu de fora da área.

Pouco depois, Estêvão arriscou e mandou para fora. Antes dos dez minutos, o Criciúma teve a primeira boa chance. Em cobrança de falta, Marcelo Hermes carregou a bola e cruzou na cabeça de Arthur Caíke, que mandou para o meio da pequena área. Tobias Figueiredo tentou a conclusão, mas Weverton fez a defesa.

Felipe Anderson ampliou para o Verdão aos 15 minutos. Estêvão fez boa jogada pela direita e passou para Marcos Rocha, que cruzou na área para Felipe Anderson finalizar e fazer o segundo do Verdão aos 17. Na sequência, o Verdão chegou ao terceiro. Estêvão cruzou e a bola desviou em Tobias Figueiredo, sem chance para Gustavo. Aos 19, o Palmeiras saiu em bom contra-ataque, mas Estêvão parou na defesa do goleiro.

Aos 38, Estêvão arriscou e Gustavo espalmou. O Criciúma voltou a finalizar aos 35, com Patrick de Paula, em cobrança de falta, mas Weverton defendeu. na sequência, Matheusinho também tentou e mandou para fora. O Verdão até chegou a fazer o quarto gol, com Flaco López, mas a arbitragem assinalou impedimento.

De volta para o segundo tempo, o Criciúma buscou diminuir, mas não levou tanto perigo com tentativas de Matheusinho e Bolasie. O Palmeiras não perdoou e ampliou aos seis minutos. Estêvão saiu em contra-ataque trabalhado com Flaco López e Felipe Anderson, recebeu do camisa 9 na entrada da área e finalizou para balançar a rede do Criciúma, mais uma vez.

O Criciúma teve boa chance aos 18 minutos, quando Allano ia saindo cara a cara com Weverton, mas o atleta do Tigre foi puxado por Caio Paulista antes. Após revisão do VAR, o árbitro aplicou o cartão vermelho e o Palmeiras ficou com um a menos. Na sequência, aos 23, Matheusinho teve mais um chute perigoso e viu Weverton espalmar. O Palmeiras ampliou a goleada aos 31. Em cobrança de falta, Raphael Veiga mandou na gaveta, sem chance para Gustavo.

Na reta final, Raphael Veiga carregou bem a bola e abriu com Rony, que bateu cruzado para fora. Nos acréscimos, o camisa 23 cobrou mais uma falta, mas parou nas mãos do goleiro.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 5 X 0 CRICIÚMA

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 15 de setembro de 2024 (domingo)



Hora: às 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)



VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa/RS)



Cartão vermelho: Caio Paulista (Palmeiras)



Cartões amarelos: Dudu, Maia, Tobias Figueiredo (Criciúma)



Público: 40.035 torcedores



Renda: R$ 3.160.827,80

GOLS



PALMEIRAS: Flaco López (ao 1° minuto do 1°T), Felipe Anderson (aos 15 minutos do 1°T), Tobias Figueiredo (contra, aos 17 minutos do 1°T), Estêvão (aos seis minutos do 2°T) e Raphael Veiga (aos 31 minutos do 2°T)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Fabinho) e Mauricio (Vanderlan); Felipe Anderson (Raphael Veiga), Estêvão (Dudu) e Flaco López (Rony).



Técnico: Abel Ferreira

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho (Dudu), Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto (Fellipe Mateus), Newton, Patrick de Paula (Marquinhos Gabriel), Matheusinho e Arthur Caíke (Felipe Vizeu); Bolasie (Allano).



Técnico: Cláudio Tencati